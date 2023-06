Ruch Chorzów wraca do Ekstraklasy! Wielki powrót zasłużonego klubu stał się faktem

Przed ostatnią kolejką sezonu w grze o bezpośredni awans do Ekstraklasy były aż cztery drużyny. Ruch Chorzów był w najlepszej sytuacji, ale nie mógł sobie pozwolić na wpadkę, bo za jego plecami czyhały Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Wisła Kraków i Puszcza Niepołomice. Dwie pierwsze drużyny stanęły na wysokości zadania i wygrały swoje mecze - Termalica ograła Arkę Gdynia 2:1, a Wisła wygrała 3:0 z Górnikiem Łęczna. Puszcza przegrała u siebie 1:0 z Chrobrym Głogów, ale wszystkie te wyniki w ostatecznym rozrachunku i tak nie miały znaczenia. Ruch pokonał przed własną publicznością GKS Tychy 1:0 po golu Daniela Szczepana z 63. minuty i po ostatnim gwizdku sędziego wpadł w euforię!

Ruch Chorzów wraca do Ekstraklasy

Ruch wraca do Ekstraklasy po sześciu latach! Klub z Chorzowa po raz ostatni występował w elicie w sezonie 2016/17, ale zmagał się wówczas z problemami finansowymi i po spadku wylądował nawet w III lidze. Wtedy doszło do przełomu i tegoroczny awans jest trzecim z rzędu od sezonu 2020/21. "Niebiescy" awansowali do PKO BP Ekstraklasy z drugiego miejsca, zdobywając 62 punkty. Lepszy był od nich tylko ŁKS Łódź, który zdobył 66 pkt. Wciąż nie jest jasne, kto jako trzeci awansuje z Fortuna 1. Ligi do elity. Rozstrzygną o tym baraże, w których wezmą udział Termalica (61 pkt), Wisła (60), Puszcza (58) i Stal Rzeszów (51).

KONIEC‼️ Ruch Chorzów - GKS Tychy 1:0‼️𝐌𝐀𝐌𝐘 𝐀𝐖𝐀𝐍𝐒! 𝐖𝐑𝐀𝐂𝐀𝐌𝐘! 𝐖𝐑𝐀𝐂𝐀𝐌𝐘! 𝐖𝐑𝐀𝐂𝐀𝐌𝐘 𝐃𝐎 𝐄𝐊𝐒𝐓𝐑𝐀𝐊𝐋𝐀𝐒𝐘! 🤯___________🎟️ A już w poniedziałek start sprzedaży KARNETÓW NA EKSTRAKLASĘ! 😉 pic.twitter.com/n0TzqKWCF4— Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) June 3, 2023

