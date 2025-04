Sędzia Damian Sylwestrzak o spięciu z Ryoyą Morishitą. Wszystko sobie wyjaśnili

Piłkarze Legii długo walczyli z emocjami jeszcze po ostatnim gwizdku hitowego starcia z Jagiellonią. Białostocczanie wygrali przy Łazienkowskiej pierwszy raz od pięciu lat, dzięki czemu wciąż są w grze o mistrzostwo Polski. Jednym z tych, którzy najbardziej nie potrafili ukryć złości po przegranej był Ryoya Morishita, jeden z lepszych piłkarzy stołecznego klubu w tym meczu. – Jesteś rasistą! Nie szanujesz Japończyków – krzyczał w kierunku sędziego Sylwestrzaka, który wraz ze swoim zespołem nie uznał dwóch bramek zdobytych przez Legię. Dodajmy, dwóch słusznie nieuznanych.

Do całej sprawy odniósł się adresat tych słów. Damian Sylwestrzak nie krył zaskoczenia, że tego typu oskarżenia w ogóle padły w jego kierunku.

Sylwestrzak vs. Morishita

– Rozmawiałem już z Ryoyą. Przeprosił mnie za te słowa, więc między nami sprawa jest wyjaśniona – wyjaśnił na wstępie Sylwestrzak. – [Morishita] Miał świadomość, że były to niewłaściwe słowa, które nie miały odniesienia do tego, co było na boisku, do naszych rozmów, do naszych interakcji. Po meczu nie miałem świadomości, że były wypowiedziane pod moim adresem. Dopiero dowiedziałem się, gdy zobaczyłem materiał Canal Plus – wyjaśnił w rozmowie z kanałem "meczyki" arbiter z Wrocławia.

