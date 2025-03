Sensacyjne wieści o powrocie Czesława Michniewicza! W nocy obiegły Polskę

Czesław Michniewicz ma wrócić do Ekstraklasy i Zagłębia Lubin

W poniedziałek (10 marca) oficjalnie potwierdziło się to, na co zanosiło się od pewnego czasu. Marcin Włodarski ostatecznie stracił pracę w Zagłębiu Lubin, które fatalnie weszło w rundę wiosenną. 1 wygrana w 6 meczach to za mało, aby wygrzebać się z walki o utrzymanie. "Miedziowi" na dobre uwikłali się w tę nerwową rywalizację, a w końcówce sezonu o ich dalsze losy zadba już nowy trener. Zdaniem tygodnika "Piłka Nożna" ma to być Czesław Michniewicz!

"Włodarze lubinian od kilku tygodni sondowali rynek trenerów. Przedstawiciele lubińskiego klubu kontaktowali się między innymi z Jerzym Brzęczkiem czy Jackiem Magierą. Jak udało nam się jednak ustalić, numerem jeden na liście życzeń Zagłębia jest Czesław Michniewicz" - czytamy w tekście Filipa Trokielewicza.

Jak ustaliła "Piłka Nożna", rozmowy między Zagłębiem a Michniewiczem są zaawansowane. Taki ruch byłego selekcjonera reprezentacji Polski byłby sporym zaskoczeniem - ostatni raz w Ekstraklasie pracował w Legii Warszawa, z której został zwolniony w październiku 2021 roku. Kilka miesięcy później objął reprezentację i awansował z nią na mistrzostwa świata w Katarze, gdzie doszedł do 1/8 finału. Po turnieju nie przedłużono jednak kontraktu, a kariera 55-latka toczyła się za granicą.

Michniewicz ma za sobą niezbyt udane przygody w Arabii Saudyjskiej i Maroku, a teraz po 3,5 roku miałby wrócić do Polski. I to do Zagłębia, z którym w sezonie 2006/07 wywalczył pamiętne mistrzostwo. Później dołożył do niego też Superpuchar Polski. Tym razem jego głównym celem byłoby utrzymanie zespołu z Lubina w Ekstraklasie.

