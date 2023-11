Strzelał gole dla Legii i Lecha, dziś Jarosław Araszkiewicz krytycznie spogląda na gwiazdora „Kolejorza”. Ale nie chodzi o futbol

Ma dystans do swej roboty ten ligowy trener! Sytuacja jego drużyny w tabeli średnia, a on z premedytacją wbija szpilki... sam sobie

Gospodarze, ze względu na czwartkowy mecz Ligi Konferencji Europy, czasu na regenerację mają bardzo niewiele. Poznaniacy z kolei, którzy sami „zwolnili się” parę miesięcy temu z gry na międzynarodowej arenie, ze spokojem szykują się do hitowej batalii. Spokojny jest też Jarosław Araszkiewicz. - Nie podniecam się... Święto przy okazji takiego meczu to było za moich czasów. Dziś robi się z niego więcej taktycznych szachów niż piłkarskiego meczu – mówi „Araś”, który na ligowych boiskach strzelał gole i dla Legii, i dla Lecha („w kamasze” został wzięty przez wojskowych w połowie lat 80.). Sympatie ma jednak jasno określone. - Wychowałem się w Lechu i największe sukcesy odnosiłem w jego barwach – przypomina zapewniając, że w niedzielę będzie ściskać kciuki za „Kolejorza”.

Ale nie jest bezkrytyczny wobec poznaniaków. - Nie jest to Lech na miarę marzeń i oczekiwań kibiców. Funduje im straszną huśtawkę nastrojów – Araszkiewicz denerwuje się choćby na wspomnienie potyczki z Jagiellonią. Lech prowadził 3:0, by zremisować 3:3. – Dobrze, że sędzia jakoś specjalnie nie przedłużał meczu, bo mogło być jeszcze gorzej – mówi.

Były świetny snajper poznaniaków szczególną uwagę w wielkopolskiej ekipie zwraca na zawodnika, który – jak mówi – nieco przypomina mu jego samego. - Kawał grajka: strzela piękne bramki, potrafi kapitalnie zaasystować koledze – „Araś” komplementuje Kristoffera Velde. Sześć goli i cztery asysty w 14 kolejkach ligowych, do tego trafienia w PP i w eliminacjach Ligi Konferencji, i miano lidera klasyfikacji dryblingów (73) i dryblingów udanych (45) Trudno się nie zgodzić z naszym ekspertem, gdy mówi o Norwegu: „wartość dodana Lecha”.

Ale dostrzega w nim także minusy. - Szkoda, że gra tylko do przodu. Dziś od każdego gracza wymaga się zaangażowania w grze defensywnej – nasz rozmówca zwraca uwagę na aspekt sportowy. I pozasportowy też. - Oglądał pan ostatni mecz? Jak go trener zdjął z boiska przed końcem, to od razu walnął focha. Nie wiem, czy w ogóle mu rękę podał - Araszkiewiczowi ewidentnie takie zachowania się nie podobają.

Mecz Legia - Lech rozpocznie się przy Łazienkowskiej w Warszawie w niedzielę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport i Canal+ Premium.

Kiedy Kristoffer Velde dostaje tyle miejsca efekt może być tylko jeden! @LechPoznan prowadzi 2:0! ⚽🔥📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/7LyThfvQNn— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 4, 2023

