Szalony mecz Ruchu z Rakowem. Osiem goli i historyczny wyczyn Dawida Drachala! [WIDEO]

Urodzony w styczniu 2005 roku Drachal trafił przed tym sezonem z Miedzi do Rakowa za 600 tys. euro. Na razie był znany z wywiadu, w którym powiedział, że chce w przyszłości zdobyć Złotą Piłkę. Niektórzy zadrwili z tych słów, a Drachal wydał oświadczenie, w którym sprostował i wyjaśnił dokładnie treść swojej wypowiedzi. Od dzisiaj nie musi być kojarzony w z tym wywiadem, ale z legendą polskiej piłki...Ernestem Wilimowskim. Bo właśnie „Ezi” był ostatnim tak młodym piłkarzem, który ustrzelił hat-tricka w polskiej lidze. Miało to miejsce w 1934 roku.

- Ostatniego hat-tricka strzeliłem gdy grałem w U-9 albo U-10, a dzisiaj zdobyłem pierwszy raz w karierze seniorskiej, więc to fajna chwila - mówił w przerwie meczu do kamer Canal + Drachal. Mocno pomogli mu w tym defensorzy Ruchu. Przy drugim golu z piłką minął bramkarz Michał Buchalik, a Drachal dobił ją z bliska. Przy trzecim trafieniu piłka odbijała się od obrońców Ruchu a Drachal huknął z bliska do bramki. Po przerwie „Niebiescy” rzucili się od odrabiania strat. Cudownego gola strzałem z dystansu zdobył powracający do ekstraklasy Tomas Podstawski, ale Władysław Koczerhin uspokoił towarzystwo i golem po świetnej indywidualnej akcji zamknął mecz.

Ruch Chorzów - Raków Częstochowa 3:5 (1:3)

Bramki: 1:0 Tomasz Wójtowicz (7), 1:1 Dawid Drachal (20), 1:2 Dawid Drachal (28), 1:3 Dawid Drachal (42), 1:4 Srdjan Plavsic (69), 2:4 Tomas Podstawski (71), 3:4 Daniel Szczepan (80-karny), 3:5 Władysław Koczerhin (87).

Żółta kartka - Ruch Chorzów: Tomas Podstawski. Raków Częstochowa: Bartosz Nowak, Giannis Papanikolaou, Ben Lederman.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów 9 367.

Ruch Chorzów: Michał Buchalik - Przemysław Szur (81. Dominik Steczyk), Paweł Baranowski (46. Juliusz Letniowski), Maciej Sadlok - Kacper Michalski, Miłosz Kozak, Szymon Szymański, Tomas Podstawski, Tomasz Swędrowski, Tomasz Wójtowicz - Daniel Szczepan (90. Bartłomiej Barański).

Raków Częstochowa: Vladan Kovacevic - Bogdan Racovitan (46. Milan Rundic), Adnan Kovacevic, Giannis Papanikolaou - Dawid Drachal, John Yeboah (63. Marcin Cebula), Gustav Berggren, Ben Lederman, Bartosz Nowak (79. Władysław Koczerhin), Srdjan Plavsic (79. Deian Sorescu) - Łukasz Zwoliński (63. Ante Crnac)

𝐃𝐀𝐖𝐈𝐃 𝐃𝐑𝐀𝐂𝐇𝐀𝐋!🌟 Dublet młodzieżowca daje prowadzenie Mistrzom Polski w Gliwicach!🤩 📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/rYHy5uIYvc— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 24, 2023

Strzelanie w Gliwicach trwa w najlepsze!🔥 Najpierw prowadzenie Rakowa podwyższył Srđan Plavšić, a następnie drugą bramkę dla Ruchu zdobył Tomás Podstawski!⚽ 📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/6Qtz4sHWS7— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 24, 2023