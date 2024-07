Ta oprawa kibiców Legii wywołała ogromne kontrowersje! Warszawski zespół ukarany, bolesna decyzja

Marc Gual nabiera rozpędu, błyśnie z Koroną? "Niby wszyscy to o nim wiedzą, a..."

Chodzi o oprawę kibiców Legii Warszawa, która została zaprezentowana przed meczem 1. kolejki PKO Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin (2:0).

Istotnym elementem oprawy na "Żylecie" (trybuny, którą zajmują najbardziej zagorzali sympatycy Legii) był napis "Refugees Welcome", co oznacza "Witajcie uchodźcy". Przedstawiono także trzy postaci: kobietę, która trzymała przed sobą głowę świni, oraz dwóch mężczyzn. Jeden trzymał w ręce młotek, a drugi kij baseballowy.

O tej oprawie było bardzo głośno, szybko podzieliła internet, a na jej temat wypowiadali się również politycy w programach publicystycznych. Komisji Ligi "dzieło" kibiców Legii nie przypadło do gustu.

– W przesłanym stanowisku Legia Warszawa przedstawiła plan dalszych działań mających zapobiegać jakimkolwiek przejawom nietolerancji w przyszłości. Klub został ukarany sankcją finansową, gdyż zgodnie z właściwymi przepisami regulaminu dyscyplinarnego PZPN oraz innych obowiązujących od lat przepisów, na stadionie niedopuszczalna jest ekspozycja, także w przekazie ukrytym treści o charakterze dyskryminującym, czy odnoszących się do przemocy. Podkreślamy jednak, że nie każde wywieszenie transparentu odnoszącego się do sytuacji społecznych oznacza złamanie wspomnianych przepisów. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a sama ekspozycja podlega sankcjom, jeżeli treść obraża lub poniża inne osoby. Rozgrywki piłkarskie powinny być wolne od agitacji politycznej, czy nawoływania do nienawiści czy przemocy; sensem tych rozgrywek jest po prostu sport. Jako Komisja Ligi nie ograniczamy wolności słowa, czy przekazu, sprzeciwiamy się jednak jakimkolwiek przejawom agresji wobec jakichkolwiek grup społecznych na stadionach – powiedział przewodniczący Komisji Ligi Jarosław Poturnicki.