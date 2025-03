Tak wygląda najnowszy stadion w ekstraklasie. W niedzielę wielkie otwarcie, Nowa Bukowa czeka na kibiców i piłkarzy [GALERIA]

Szczęśliwcy, którym udało się kupić karnety bądź bilety na niedzielne spotkanie, będą mieć okazję po raz pierwszy ujrzeć „cacko” za ponad 350 mln zł (to koszt sportowych aren; wraz z nowym układem drogowym i systemem parkingów nowa arena pochłonie ok. pół miliarda zł). Wcześniej nie było bowiem możliwości zwiedzenia nowego obiektu.

Nowa Bukowa - tutaj grać będzie GKS Katowice

- Trochę niechcący wchodzimy do historii, bo oczywiście pierwszy mecz na nowym stadionie pamięta się przez lata – mówił w piątkowe popołudnie trener Górnika, Jan Urban. - To dla nas przyjemność, że właśnie my możemy wziąć udział w inauguracji. Będzie święto, choć oczywiście… i tak najważniejsza będzie piłka – dodawał.

- To prawda - wtórował mu Adrian Błąd, piłkarz GieKSy z najdłuższym obecnie stażem w katowickim klubie. - Niedawno mieliśmy okazję do zwiedzanie obiektu przed jednym z treningów, ale ostatecznie dla nas najważniejszy będzie ten zielony trawnik - dorzucał pomocnik katowickiego beniaminka. I komplementował speców od przygotowania płyty. - Ani my, ani Górnik w razie jakiegoś niepowodzenia nie będziemy mieć wymówek w postaci murawy! - podkreślał.

Początek meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy GKS-em Katowice i Górnikiem Zabrze w niedzielę o godzinie 17.30. Transmisja w TVP Sport, Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.