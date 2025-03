Podolski nie próżnował w czasie wolnym od meczów ligowych. Wpadł m.in. do Berlina na kolejną odsłonę swego projektu Baller League, czyli halowych rozgrywek z udziałem wielu zawodowych piłkarzy. Na arenie przy ul. Roosevelta „kopał się” też w profesjonalnymi wojownikami KSW, a do zabrzańskiego ratusza dostarczał kolejne informacje związane ze swą ofertą dotyczącą prywatyzacji klubu.

Wciąż najważniejszy jednak jest dla niego codzienny trening. Choć ekipa telewizyjna wciąż zbiera ujęcia do filmu o ostatnim sezonie Poldiego na ligowych boiskach, on sam wciąż jeszcze decyzji w sprawie końca kariery nie podjął. I trudno się temu dziwić, bo – by użyć kolarskiego porzekadła – „noga wciąż podaje”. Mistrz świata tej wiosny trafiał już w meczach z Radomiakiem, na wyjeździe w Gdańsku z Lechią, no i wreszcie – tuż przed reprezentacyjną przerwą – z Motorem. A każdy z tych goli znamionował i wielką klasę, i świetną formę fizyczną Podolskiego.

Lukas Podolski naprawdę to zrobił!

Ta mentalna też zdaje się być w jak największym porządku. To właśnie Lukas Podolski podczas środowych zajęć zabrzan jako pierwszy zainteresował się grupą młodzieży, która pojawiła się na boisku treningowym „górników”. Byli to uczniowie szkoły specjalnej prowadzonej w Zabrzu przez Fundację Novum Spatium.

Tego dnia podopieczni fundacji ze swymi opiekunami zwiedzali Arenę Zabrze. Na koniec odwiedzin zajrzeli też na wspomniany trening. Możliwość przyglądania się z bliska ligowcom – a wśród nich również Podolskiemu – wywołała u nich wielkie emocje. Jeszcze większe – zainteresowanie ze strony mistrza świata.

Po tym geście Lukasa Podolskiego łzy popłynęły same

Poldi nie tylko podszedł do uczniów, by z nimi porozmawiać. Jednej z dziewczynek podarował też bluzę Górnika Zabrze, na której złożył autograf. Cała sytuacja wzbudziła niezwykłe wzruszenie u obdarowanej: po prostu… wybuchnęła płaczem! Były to jednak oczywiście łzy radości. „Widzisz, marzenia się spełniają” – tak skomentowała jej emocje jedna z opiekunek grupy.

Wzorem Podolskiego, również inni piłkarze Górnika przyłączyli się do rozmów z młodzieżą. Do zdjęć z gośćmi pozowali m.in. Luka Zahović, Taofeek Ismaheel i Yosuke Furukawa.

Początek meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy GKS-em Katowice i Górnikiem Zabrze w niedzielę o godzinie 17.30. Transmisja w TVP Sport, Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.

