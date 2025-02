Ostre strzelanie w Zabrzu. Lewa noga Podolskiego znów dała Górnikowi (epokowe) zwycięstwo

W zespole gospodarzy do pełni sił – po urazie odniesionym w Szczecinie – nie zdołał dość Erik Janża. W tej sytuacji Jan Urban nie zdecydował się odpakować żadnego z „jajek niespodzianek” – czyli posłać w bój któregoś z pozyskanych w ostatnich tygodniach „stranierich”. Desygnował za to na lewą obronę Josemę – na szczęście i… nieszczęście Górnika!

Widzowie zgromadzeni na Arenie Zabrze – mniej liczni niż zazwyczaj, Radomiak nie okazał się magnesem… - nie zdążyli jeszcze dobrze rozgościć się na swych miejscach, a już się z nich zrywali. Centrę Dominika Szali wybił na 18. metr Zia Ouattara, a tam niepilnowany Josema – w stylu Poldiego, lewą nogą z woleja kropnął nie do obrony!

Ależ przymierzył! 😍Josema fantastycznym strzałem z pierwszej piłki szybko otwiera wynik spotkania 🔥📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/RLtMC9wahX— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 15, 2025

Wydawało się, że po takim początku Górnik spokojnie „pofedruje” po wygraną. Po kwadransie jednak goście otrząsnęli się z szoku, a wezwaniem do ofensywy był strzał Rafała Wolskiego w boczną siatkę. 120 sekund później na linii bocznej pola karnego miało miejsce powietrzne starcie Josemy z Abdoulem Tapsobą. Jarosław Przybył na miejsce zdarzenia przybył i odgwizdał rzut wolny dla gości. Po chwili jednak – nawet nie na podstawie własnej analizy przed monitorem, ale sygnału „na słuchawkę” - zmienił swą decyzję, dyktując „jedenastkę”. Zamienił ją na wyrównującą bramkę Rafael Barbosa.

Radomiak wyrównuje! Faul na linii pola karnego ostatecznie skończył się rzutem karnym i bramką Rafaela Barbosy ⚽ 📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/UEfxIwd1RV— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 15, 2025

Pod nieobecność wspomnianego Janży, kapitańska opaska trafiła na ramię Lukasa Podolskiego. Mistrz świata w minionych dniach walczył z przeziębieniem, ale ochoty do gry choroba mu nie zabrała. To on w ostatnim kwadransie 1. połowy maczał palce w każdej akcji, po której rozlegał się w polu karnym gości dzwonek alarmowy.

W 34. minucie, dorzucając piłkę z rzutu wolnego, znalazł Rafała Janickiego: Maciej Kikolski zdołał jednak strzał głową obronić. Pięć minut później niemal identyczna centra Poldiego z tego samego miejsca zakończyła się kolejną „główką” Janickiego, zagraniem… ręką Bruno Jordao i dobitką do siatki Josemy. W pierwszym momencie sędziowskie grono na murawie zaordynowało anulowanie gola z powodu rzekomego ofsajdu. Przybył tym razem wezwany został przed monitor, by – jakieś 150. sekund od wpakowania piłki do siatki – wskazać jednak na środek boiska! W 45. minucie gospodarze powinni zamknąć mecz. Podolski kapitalnie odebrał piłkę Rahiłowi Mammadowowi i pognał na bramkę gości. Przebiegł z piłką 40 metrów, ale Kikolski zdołał odbić piłkę po jego strzale, a dobitka Taofeeka Ismaheela została zablokowana. A że niewykorzystane okazje się mszczą, w doliczonym czasie tej odsłony Jan Grzesik po centrze Ouattary dał gościom wyrównanie!

Intensywna końcówka pierwszej połowy w Zabrzu! Najpierw Josema z drugim dziś golem, ale przed przerwą zdołał jeszcze wyrównać Grzesik 👇 📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/1xSXabGyAO— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 15, 2025

Przez 25 minut 2. połowy obie ekipy zdawały się przede wszystkim myśleć o uniknięciu zagrożenia pod własną bramką. Zaraz potem jednak kapitalnym kilkudziesięciometrowym podaniem popisał się wprowadzony chwilę wcześniej, a debiutujący w Górniku Matuš Kmet. Crossowa piłka przeszyła całą linię radomskiej defensywy, a Podolski tylko na to czekał. Z 16. metra posłał petardę w długi róg bramki gości i dał Górnikowi pierwsze w XXI wieku domowe ligowe zwycięstwo z Radomiakiem.

Zabrzanie zdjęli więc fatum, towarzyszące grom z tym rywalem. W kontekście przyszłego weekendu – i wyprawy pod Jasną Górę – stracili jednak Poldiego. Jeszcze w 1. połowie słusznie domagał się kartki dla jednego z rywali. Został nią jednak ukarany on sam - już po raz czwarty w tym sezonie.

Górnik Zabrze – Radomiak 3:2 (2:2)

1:0 Josema 4. min, 1:1 Rafael Barbosa 21. min (karny), 2:1 Josema 39. min, 2:2 Grzesik 45+2. min, 3:2 Podolski 71. min

Sędziował: Jarosław Przybył. Widzów: 10833.

Górnik: Szromnik – Szala (67. Kmet), Szcześniak, Janicki, Josema ż – Sarapata (79. Prebsl), Hellebrand – Ismaheel (67. Ambros), Podolski Ż (79. Bakis), Furukawa – Zahović (90. Buksa)

Radomiak: Kikolski Ż – Ouattara, Mammadow, Kingue, Paulo Henrique – Bruno Jordao (62. Kaput), Donis (76. Capemba) – Grzesik (83. Zimovski), Wolski Ż (62. Roberto Alves), Rafael Barbosa (83. Perotti) – Tapsoba

Górnik prowadzi! Lukas Podolski znów zrobił to, co potrafi najlepiej - trafił do siatki lewą nogą 😎📺 Czy Radomiak zdoła jeszcze odpowiedzieć? Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/FtibTOEHME— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 15, 2025

Sonda Czy Górnik w tym sezonie wywalczy miejsce w pucharach? Tak, ma skład i potencjał ku temu Nie, to za wysokie progi