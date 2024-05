To dlatego Marc Gual tak długo zawodził w Legii. W hicie kolejki z Lechem zagra jak na króla przystało?

Legia zdoła jeszcze uratować sezon i awansować do Europy? To ten moment zadecydował o obecnej sytuacji

Zawodził jesienią, przebudził się wiosną

W rundzie jesiennej Gual tylko raz pokonał bramkarza w ekstraklasie. Za to dwie bramki zdobył w eliminacjach Ligi Konferencji. W tym roku idzie mu już nieco lepiej. W lidze strzelił pięć goli i w sumie jego dorobek to sześć trafień. A ogólny bilans we wszystkich rozgrywek zamyka się na dziewięciu bramkach. Najlepszy występ zanotował w starciu z Piastem, gdy po dwóch akcjach trafiał do siatki śląskiej drużyny.

Był bardzo spięty, zamknięty w sobie

Czy podobnie może być w hicie kolejki z Lechem i to właśnie Hiszpan zrani Kolejorza? - Nie liczyłbym na to - powiedział Maciej Śliwowski w rozmowie z "Super Expressem". - W Poznaniu musi dobrze zagrać cała drużyna, to wtedy i Gual będzie widoczny. Hiszpan dopiero niedawno się odblokował. Zauważyłem, że wcześniej był bardzo spięty, zamknięty w sobie. To oznaka słabości. Podejmował złe decyzję. Trzeba było strzelać, to „nawijał” rywala. Trzeba było wykonać zwód, to uderzał, a przeciwnik blokował strzał. Spodobał mi z Piastem, gdy strzelił dwa gole - przypomniał były napastnik stołecznego klubu.

