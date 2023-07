To on ma być nową gwiazdą Rakowa. John Yeboah rozrusza mistrza Polski?

Hiszpan to lider mistrza Polski. To on miał wkład w sukcesy częstochowian, w tym sięgnięcie po tytuł. Jednak ten sezon rozpoczął się dla niego koszmarnie. Podczas pierwszego obozu w sparingu z Puszczą Niepołomice doznał kontuzji kolana. Uraz wykluczy do na kilka miesięcy. Jak mistrz Polski poradzi sobie bez największej gwiazdy? Klub działał prężnie na rynku transferowym. Nowym graczem został John Yeboah, który został sprowadzony ze Śląska Wrocław. Czy to właśnie on rozrusza grę mistrza Polski? - Ivi nie jest zawodnikiem do zastąpienia - powiedział trener Dawid Szwarga na konferencji prasowej przed meczem z Florą Tallinn w Lidze Mistrzów. - Ma określoną jakość. Yeboah jest bardzo dobrym piłkarzem, ale ma inne atuty, które opierają się na dryblingu, progresie z piłką, atakowaniu przestrzeni. To zupełnie inny piłkarz niż Ivi Lopez. Będziemy chcieli wykorzystać jego atuty i charakterystykę. Mam nadzieję, że będziemy z niego zadowoleni, że przysporzy nam wiele goli i asyst - stwierdził nowy szkoleniowiec mistrza Polski.

Sonda Czy Raków Częstochowa będzie w stanie obronić mistrzostwo w przyszłym sezonie? Tak, stać ich na to Nie ma opcji