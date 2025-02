Górnik znalazł LUKĘ w zasiekach Puszczy, ale drużyna z Niepołomic wciąż jest przekleństwem dla drużyny Jana Urbana

Już od pierwszych chwil jasnym stało się, że zagadka wyniku sprowadza się tylko do odpowiedzi na pytanie, czy zabrzanom uda się sforsować – momentami… dziewięcioosobowe – zasieki obronne gości. Przyjezdni wiele piłek z okolic własnej „szesnastki” eksportowali w stylu hokejowego uwolnienia, nie patyczkowali się też w przypadku gry (bardzo) kontaktowej.

Już pierwsze ostrzejsze wejście – w nogi Lukasa Podolskiego w 3. minucie – sprawiało wrażenie zagrania mającego „podpalić” emocje mistrza świata, o których barwnie mówił „Super Expressowi” trener Jan Urban. Poldi jednak, który ni to przymierza się do zakończenia kariery, ni to kokietuje kibiców możliwością gry i w przyszłym sezonie, tym razem skupiał się wyłącznie na grze w piłkę.

I robił to doskonale! Jego kilkudziesięciometrowe podania zawsze docierały do adresata, a wymiany podań „z klepki” z Erikiem Janżą, Yosuke Furukawą czy debiutującym w lidze 17-letnim Dominikiem Sarapatą siały zamęt wśród obrońców Puszczy.

Po dwóch zatrzymanych szarżach Tofeeka Ismaheela, Podolski wziął też w swe ręce „egzekucję”. W 21. minucie uderzył z 17. metrów; wydawało się, że to musi być gol, bo piłka tylko bzyknęła koło ucha Kewina Komara. Niestety dla Górnika, prześlizgnęła się też po poprzeczce – od jej zewnętrznej strony.

W końcu jednak zabrzanie dopięli swego: to był kolejny 40-metrowy cross mistrza świata, przedłużony w powietrznym starciu Ismaheela i Dawida Abramowicza wprost na nogę Luki Zahovicia. A ten zachował się jak na lidera klubowych strzelców przystało, zdobywając swego szóstego w tym sezonie gola! Paręnaście minut wcześniej Słoweńcowi brakło… większego rozmiaru buta, by „dzióbnąć” do siatki piłkę dogrywaną mu przez Podolskiego.

Prowadzenie @GornikZabrzeSSA! 🔥 Luka Zahović zachował się jak prawdziwy lis pola karnego! 🦊 Spokojnie przyjął i przymierzył! 🎯📺 Mecz Górnika z Puszczą trwa w CANAL+ SPORT 3 i serwisie CANAL+: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/c5Fl6TBrcu— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 2, 2025

Dopiero po stracie bramki gościom przypomniało się, że futbol polega też na przekraczaniu linii środkowej w sposób zorganizowany. Tuż przed przerwą pognał więc na bramkę gospodarzy Mateusz Stępień. Na tyle zaskakująco, że „górnicy” wpuścili go w pole karne, a nawet pozwolili oddać strzał. Groźny - bo w boczną siatkę.

Podolskiego w niedzielę wszędzie było pełno. Jeszcze przed meczem lokalny serwis przyniósł pogłoskę, że to właśnie on jest jednym z dwóch chętnych na udziały w klubie: termin składania ofert upłynął w piątek. Na ledach wokół boiska co kilka minut pojawiała się reklama gastronomicznego biznesu mistrza świata, a on sam w przerwie, w drodze do szatni, długo dyskutował z sędzią Pawłem Malcem – zapewne o wspomnianej, mocno agresywnej, grze rywali...

Po kwadransie drugiej połowy powinno być „po sprawie”. To było kolejne „ciasteczko” w wykonaniu „speca od kebabów”. Ismaheel jednak, szarżując „jeden na jeden” na Komara, nie zdołał go pokonać! Nie zrobił tego również Furukawa, choć po centrze Sarapaty miał do bramki… 2 metry!

Im bliżej było końca meczu, tym – kolejnymi zmianami – podwyższał średnią wzrostu swej drużyny trener Tomasz Tułacz. No i kotłowało się na przedpolu bramki „górników”: w 79. minucie Romana Jakubę przed wpakowaniem piłki do siatki zabrzan z 3 metrów powstrzymał – a jakże! - Lukas Podolski.

W 87. minucie znów on znalazł się na linii bramkowej, na którą spadła piłka uderzana głową przez Michaila Kosidisa. W ogromnym zamieszaniu, próbując znów ja wybić, Poldi trafił w Konrada Stępnia i… zrobiło się 1:1. Już w doliczonym czasie strzał Podolskiego po indywidualnej szarży był minimalnie niecelny. Puszcza pozostaje więc jednym z najbardziej feralnych rywali Górnika.

Im bliżej było końca meczu, tym – kolejnymi zmianami – podwyższał średnią wzrostu swej drużyny trener Tomasz Tułacz. No i kotłowało się na przedpolu bramki „górników”: w 79. minucie Romana Jakubę przed wpakowaniem piłki do siatki zabrzan z 3 metrów powstrzymał – a jakże! - Lukas Podolski.

W 87. minucie znów on znalazł się na linii bramkowej, na którą spadła piłka uderzana głową przez Michaila Kosidisa. W ogromnym zamieszaniu, próbując znów ja wybić, Poldi trafił w Konrada Stępnia i… zrobiło się 1:1. Już w doliczonym czasie strzał Podolskiego po indywidualnej szarży był minimalnie niecelny. Puszcza pozostaje więc jednym z najbardziej feralnych rywali Górnika.

Górnik Zabrze – Puszcza Niepołomice 1:1 (1:0)

1:0 Zahović 38. min, 1:1 K. Stępień, 87. min

Sędziował: Paweł Malec. Widzów: 14836.

Górnik: Szromnik – Szala, Szcześniak, Josema Ż, Janża –Furukawa (71. Olkowski), Hellebrand, Sarapata (71. Liseth), Ismaheel (89. Ambros) – Podolski – Zahović

Puszcza: Komar – Mroziński, Szymonowicz, Sołowiej (78. Craciun), Abramowicz – M. Stępień (90. Revenco), Serafin (68. Barkouski Ż), K. Stępień, Cholewiak (46. Żukow), Klimek (78. Jakuba) – Kosidis

🔚 | Koniec meczu. Podział punktów w pierwszej potyczce rundy wiosennej.⚒️ #GÓRPUN 🦬 1:1 pic.twitter.com/oiTTYUzquX— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) February 2, 2025