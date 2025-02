Kibice Legii bez skrupułów uderzyli w Barbarę Nowacką. Chodzi o słynne "przejęzyczenie"

Legia zakończyła zimę na czwartym miejscu w ekstraklasie, mając 32 punkty na koncie. W pierwszym meczu tej wiosny podopieczni Gonçalo Feio grają u siebie z Koroną Kielce, ci z kolei są jednym z głównych kandydatów do spadku.

Atmosfera na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 była gorąca nie tylko z powodu wydarzeń na boisku, ale także przez postawę kibiców. Ultrasi warszawskiej Legii wywiesili kontrowersyjny transparent, który nawiązywał do ostatnich politycznych kontrowersji. Słowa na nim były skierowane do minister edukacji, Barbary Nowackiej.

„Nowacka, chcieliśmy napisać, że jesteś w porządku, ale się przejęzyczyliśmy, dlatego jest napisane, że jesteś antypolską k***ą” – brzmiał kontrowersyjny napis. Odnosił się on do poniedziałkowej wypowiedzi ministry edukacji podczas międzynarodowej konferencji "My jesteśmy pamięcią. Nauczanie historii to nauka rozmowy".

„Na terenie okupowanym przez Niemców polscy naziści zbudowali obozy, które początkowo były obozami pracy, a później stały się obozami masowej zagłady” – powiedziała Nowacka, co wywołało oburzenie opinii publicznej, ekspertów, internautów, a także kibiców. Tłumaczenia 49-letniej polityk o przejęzyczeniu zostały wyśmiane i nie odniosły większego efektu.

