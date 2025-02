i Autor: IMAGO/PressFocus

Seria Kownackiego

Polski napastnik nie do zatrzymania w Niemczech. Co tydzień, to dwa gole. Co na to Michał Probierz?

Znakomite tygodnie Dawida Kownackiego, piłkarza Fortuny Dusseldorf. Polski napastnik drugi raz z rzędu strzelił dla swojego zespołu dwa gole, które zapewniły jego drużynie ponownie wygraną 3:2.