To ważny dzień dla Marka Papszuna. Wtedy zaczęło się pasmo sukcesów Rakowa

Z drugiej ligi do Europy

Szkoleniowiec wywalczył dwa awanse: do I ligi i ekstraklasy, zagrał w europejskich pucharach. Ale to nie koniec jego osiągnięć. Po dwa razy Raków był wicemistrzem, zdobywcą Pucharu Polski i Superpucharu. Jednak obecny sezon może być wyjątkowy. Zespół ma szansę na pierwszy tytuł oraz na trzeci z rzędu triumf w krajowym pucharze. Jest na dobrej drodze, aby tak się stało. W lidze prowadzi z ośmioma punktami przewagi nad Legią w ekstraklasie. Do końca rozgrywek zostało sześć kolejek do rozegrania. Ponadto 2 maja Raków zagra w finale na Stadionie Narodowym właśnie z Legią.

Papszun przedłuży umowę z Rakowem?

Papszun przed meczem z Widzewem dostał od władz klubu pamiątkową czapeczkę z liczbą siedem. Dziś odbędzie się konferencja prasowa na której obecni będą: trener oraz właściciel Michał Świerczewski. Czy to oznacza, że szkoleniowiec podpisze nowy kontrakt i rozpocznie w ten sposób kolejną erę siedmiu cudownych lat? Obecna umowa szkoleniowca obowiązuje do końca sezonu.

