Trener Jagiellonii zdradził, co napędza jego piłkarzy. Padły słowa o śrubowaniu rekordu

Nie chcą spoczywać na laurach

Jagiellonia plasuje się na podium, a Zagłębie zajmuję szóste miejsce. Ekipa z Lubina traci do gospodarzy dwa punkty. Tyle że Jagiellonia ma w zapasie jeszcze zaległy mecz z Lechem Poznań. - Z pewnością nikt nie zadowala się tym, co mamy w tym momencie i nie spoczywa na laurach - powiedział trener Adrian Siemieniec podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Cieszę się, że obecnie notujemy dobre wyniki. Niemniej mnie to nie zadowala. Podobnie jak cały zespół, chcemy więcej. Interesuje nas kolejne zwycięstwo i to nas napędza - wyznał szkoleniowiec.

Każdy punkt trzeba wyszarpać

Jego podopieczni mogą się pochwalić serią 12 kolejnych spotkań bez porażki u siebie. - Jutro nikt już nie będzie pamiętał o tej serii - zaznaczył trener Siemieniec. - Będziemy mogli liczyć tylko na siebie. Nie możemy zadowalać się tym, co do tej pory osiągnęliśmy. Nadal chcemy wygrywać kolejne mecze, śrubować ten wynik. W ten sposób do tego podchodzimy. Zagłębie gra bardzo odpowiedzialnie, konsekwentnie i regularnie. Czeka nas ciężkie zadanie, ale to mogę powtarzać przed każdym meczem w ekstraklasie. W tej lidze nie ma łatwych spotkań. Każdy punkt trzeba wywalczyć, a czasami wręcz wyszarpać - stwierdził szkoleniowiec Jagiellonii.

Jutro (20.10, godz. 20:30) mecz 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin ❌. Przedstawiamy sylwetkę naszych rywali ⚽️.⚔️ #JAGZAG📅 20.10, godz. 20:30📍 Słoneczna 1🎫 https://t.co/TUNoI1Ku5g🟡🔴 #JagaToMy— Jagiellonia 💛❤️ (@Jagiellonia1920) October 19, 2023

