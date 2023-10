Maik Nawrocki dostanie szansę w kadrze? Menedżer Celtiku Glasgow wyjawił, co ze zdrowiem polskiego obrońcy

Legia w niego zainwestowała

W polskiej ekstraklasie Nawrocki debiutował w barwach Warty Poznań, w której spędził rundę wiosenną 2021 roku. Następnie przeniósł się do Legii. Występował w warszawskim klubie dwa lata. Postawił na niego trener Czesław Michniewicz. Nie zawiódł się, bo młody obrońca rozwijał się, a władze z Łazienkowskiej zdecydowały się wykupić go z Wederu Brema. Nawrocki pokazał się w europejskich pucharach. W ostatnim sezonie zdobył z Legią Puchar Polski oraz Superpuchar. To właśnie on wykorzystał decydującą jedenastkę. To był jego ostatni występ w stołecznym klubie, bo niebawem podpisał umowę z Celtikiem Glasgow.

Tak Arkadiusz Milik strzelał w reprezentacji Polski. Ta statystyka mówi wszystko!

Selekcjoner na niego postawi?

Sezon w mistrzu Szkocji zaczął obiecująco, od występów w pierwszym składzie. Tyle że bardzo szybko wypadł z kadry. Wszystko przez kontuzję. W lidze zagrał dwa mecze oraz jeden w pucharze. Ominęły go występy w Lidze Mistrzów i być może powołanie do kadry przez trenera Michała Probierza. Menedżer Celtiku Brandon Rogers przekazał ostatnio dobre wiadomości w sprawie zdrowia naszego piłkarza. Poinformował, że Polak od tygodnia jest w treningu. Celtic jest na czele ligi. Wygrał siedem meczów i tylko jeden zremisował.

Ernest Muci skarcił Bułgarię, powtórzy to ze Śląskiem? Tak gwiazdor Legii strzelił gola dla Albanii [WIDEO]

Sonda Czy Michał Probierz przy braku awansu na Euro 2024 powinien zostać zwolniony? Tak Nie