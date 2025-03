Zwycięską bramkę dla Lechii – po fantazyjnie wykonanym rzucie rożnym – zdobył Bohdan Wjunnyk. To był dobry tydzień dla ukraińskiego snajpera gdańszczan: we wtorek, w towarzyskiej potyczce z Biało-Czerwonymi, dwukrotnie pokonał Kacpra Trelowskiego stojącego między słupkami bramki polskiej młodzieżówki. W sobotnie popołudnie z kolei trafił do siatki innego kandydata do występu w czerwcowych finałach młodzieżowego EURO, Sławomira Abramowicza.

Bohdan Viunnyk! ⚽ Fantastycznie rozegrany rzut rożny przez Lechię! 🔝 Gospodarze prowadzą z Jagiellonią!📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEjFrA pic.twitter.com/O055NBfe7C— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 29, 2025

Adrian Siemieniec rozczarowany po meczu

- Gratulacje dla Lechii za ważne dla niej zwycięstwo – mówił po końcowym gwizdku, cytowany przez klubowe media, trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Jednocześnie nie krył rozgoryczenia wynikiem. - Oczywiście jesteśmy bardzo rozczarowani tym, że nie wygraliśmy spotkania, że nawet nie mamy punktu…

Opiekun Jagi odnosił się bezpośrednio do wspomnianych wyżej okoliczności utraty gola przez jego zespół. - W założeniu kryjemy strefę w polu karnym, więc liczba zawodników przy danym graczu nie ma tak dużego znaczenia – odpowiadał na pytanie o brak krycia autora gola. - Najważniejsza jest przestrzeń, którą między sobą musimy pokryć, ale na pewno będziemy tą bramkę analizować i wyciągać wnioski - stwierdził szkoleniowiec.

Żadnych wymówek Adriana Siemieńca

Jagiellonia meczem z Lechią zaczęła prawdziwy maraton: w ciągu trzech tygodni rozegra aż siedem spotkań. - Wszystko, co teraz powiem, będzie brzmieć jak wymówka, a nie chciałbym iść w te tony. Nie podkręcaliśmy intensywności zajęć w reprezentacyjnej przerwie, bo… nawet nie mieliśmy jak tego zrobić. Skupiliśmy się na odpoczynku i dojściu do zdrowia – tłumaczył trener Jagiellonii, wracając do czekających jego zespół wyzwań.

- Liga jest długa, nasz sezon jest długi, po prostu trzeba od meczu do meczu grać, skupiać się na pojedynczych spotkaniach, starać się jak najlepiej punktować, starać się wygrywać jak najwięcej i najczęściej, a rozliczać się dopiero na koniec – dodawał Siemieniec.

Jego podopiecznych już w środę czeka ją potyczka o Superpuchar Polski z krakowską Wisłą. - To mecz o trofeum. Musimy się dobrze do niego przygotować i najlepiej odpowiedzieć na gdańską porażkę na boisku – podkreślał szkoleniowiec mistrzów Polski. - Dlatego musimy potyczkę z Lechią podsumować, zamknąć i skupić się na kolejnym wyzwaniu, bo czasu nie mamy dużo – kończył Siemieniec.

Wojciech Strzałkowski i jego Jagiellonia. Jakie ma plany i marzenia? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.