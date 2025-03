Sensacyjny pomysł na rozegranie Superpucharu Polski. Jagiellonię i Wisłę ma pogodzić PZPN

Adrian Siemieniec o prestiżowym hicie z Lechem. Trener Jagiellonii o kluczu do sukcesu i stanie zdrowia piłkarzy

Szkoleniowiec mistrza tak to widzi

Jeszcze jeden klub ekstraklasy zmienia właściciela? Jest stosowne oświadczenie: „Doszliśmy do pełnego porozumienia”

Aż włos się jeży, co wypisują do znanej dziennikarki Canal+. Musiała pójść z tym na policję

PZPN stoi przed wyzwaniem zorganizowania meczu o Superpuchar Polski 2024, który - zgodnie z tradycją - rozgrywany jest na stadionie mistrza kraju. W tym przypadku Jagiellonia Białystok, jako zdobywca tytułu, posiada prawo do organizacji tego spotkania na swoim stadionie. Jednakże, ze względu na aktualne okoliczności, PZPN rozważa alternatywne rozwiązania.

ZOBACZ: Tak Michał Probierz rządzi reprezentacją Polski. Jaką rolę będzie pełnił w niej Sebastian Szymański?

Termin się nie zmienia

A sytuacja komplikuje się dodatkowo w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z Wisłą Kraków. Po tragicznym incydencie podczas meczu w Radłowie, gdzie zginął kibic BKS Bielsko-Biała, inne grupy kibicowskie zaczęły bojkotować spotkania z udziałem kibiców Wisły, wyrażając brak zgody na ich obecność na trybunach. To stawia PZPN w trudnej sytuacji, próbując znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkie strony.

PZPN rozważa zorganizowanie meczu o Superpuchar Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. To rozwiązanie pozwoliłoby na obecność kibiców obu drużyn na neutralnym terenie, minimalizując potencjalne napięcia związane z ostatnimi wydarzeniami. Prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski, podkreślił, że nie wyobraża sobie rozegrania meczu bez udziału swoich kibiców, co dodatkowo motywuje PZPN do poszukiwania kompromisowego rozwiązania.

ZOBACZ: Totalnie ekspercki QUIZ przed meczem reprezentacji Polski. Sprawdź swoją wiedzę

Obecnie władze związku pracują nad szczegółami organizacyjnymi, aby zapewnić sprawiedliwe i bezpieczne warunki dla wszystkich uczestników. Planowany termin meczu to 2 kwietnia 2025 roku. Decyzja o wyborze Stadionu Narodowego ma na celu nie tylko zaspokojenie oczekiwań kibiców, ale także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i komfortu podczas spotkania.