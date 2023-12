Trener Orest Lenczyk porównał mistrzowski zespół Śląska do obecnego. W tym widzi największą różnicę

"Super Express": - Czy Jacek Magiera może powtórzyć pana sukcesy ze Śląskiem, gdy zdobywaliście mistrzostwo Polski, a rok wcześniej wicemistrzostwo?

Orest Lenczyk: - Nie chcę z pewnych względów mówić dużo o Śląsku. Nie chcę też nikogo obrazić, ale ja miałem w miarę wyrównaną drużynę, choć byli w niej lepsi i gorsi. Jeśli teraz oglądam ich mecz, to słyszę ze 100 razy wymieniane nazwisko Exposito, czyli Śląsk opiera swoją wartość na jednym napastniku. On „narobił” większość punków drużynie, ale trzeba przyznać, że to dobry piłkarz.

- Czyli rywale są słabi, skoro drużyna z jedną gwiazdą jest przed wszystkimi?

- Legia potraciła masę punków. Lech momentami gra dobrze, ale nie idzie to w parze z punktami, a Raków mimo wszystko obniżył loty. Dlatego sytuacja Śląska i czołówki przypomina mi, jak gdzieś w Afryce zwierzyna biega za jedną ofiarą, żeby ją dopaść. Jest 5 drużyn które ścigają Śląsk, ale po drodze tracą punkty i nie wiadomo jak to się skończy.

- Wśród nich Jagiellonia którą prowadzi 31-letni trener Adrian Siemieniec, mający w drużynie starszych zawodników od siebie. Jak pan go oceni?

- Nie chcę się wypowiadać się na temat trenera, nie rozmawiałem z nim i nie znam człowieka, ale Jagiellonia w ostatnich latach pościągała dobrych piłkarzy jak na naszą ligę. Gdy jeszcze pracowałem w ekstraklasie to uważałem, że jest tam ledwie 12 zawodników do grania. Dobrą robotę wykonuje dyrektor sportowy Łukasz Masłowski, który był moim piłkarzem w Widzewie. To bardzo porządny i inteligentny chłopak. Nie z powodu Masłowskiego, ale będę kibicował Jagiellonii. Mam sentyment do niej, bo w przeszłości gdy awansowali do ekstraklasy i pojechałem tam z Widzewem, to kibice siedzieli przy linii bocznej tuż za mną. Takie było zapotrzebowanie na piłkę. Skoro teraz mają piękny stadion i dobre warunki i jeszcze - żeby nikt nie słyszał (śmiech) – prezesa PZPN, to fajnie byłoby dla kibiców i klubu, żeby odnieśli sukces, a Masłowskiemu życzę, żeby sprowadził kilku zawodników, którzy pociągnął drużynę jeszcze bardziej do góry.

- Powiedział pan, że Raków obniżył loty. Ale z drugiej strony gra – podobnie jak Legia – gra w grupie europejskich pucharów i zarabia duże pieniądze.

- Niedokładnie się wyraziłem. Rywale w dużej mierze rozpracowali Raków, wiedzą jak z nim grać, sprężają się na mistrza i Rakowowi jest trudniej. Natomiast zaistniał w Europie, bo jest zgranym zespołem. Ma kilku piłkarzy jak Tudor, którzy mieliby miejsce nie w topowych, ale silnych drużynach w Europie. Rywale Rakowa nie wiedzą gdzie leży Częstochowa, ale dla piłkarzy stamtąd gra w pucharach jest szansą, żeby się pokazać i iść do lepszych klubów.

