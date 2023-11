Trenował z Erikiem Exposito, teraz uważnie spojrzy na Mikaela Ishaka. Snajper podgląda gwiazdy

W minionej kolejce wygrał bezpośredni pojedynek z aktualnym liderem klasyfikacji strzelców. Erik Exposito gola nie zdobył, a napastnik „Niebieskich” – aż dwa. I bardzo był dumny zarówno z samych bramek, jak i pokonania hiszpańskiego gwiazdora Śląska.

- Erik to najlepszy zawodnik ligi – przekonuje chorzowianin. Wie, co mówi; obaj panowie spędzili przecież kilkanaście wspólnych miesięcy w szeregach wrocławskiej drużyny. Debiutowali w niej w tym samym spotkaniu, w lipcu 2019. I wówczas to Exposito był zmiennikiem Szczepana! W meczu z Wisłą zastąpił go na parę minut przed końcem! - Ale to ja zazdroszczę mu niektórych rzeczy. Czego najbardziej? Lewej nogi – z uśmiechem wymienia piłkarz Ruchu.

Traf chce, że zaraz po konfrontacji z Hiszpanem, Daniel Szczepan będzie mieć okazję zmierzenia sił z kolejnym supersnajperem ligowym. Ruch czeka w sobotę konfrontacja z Lechem, a tym samym – z Mikaelem Ishakiem. To też facet, od którego warto się uczyć. I jest bardzo wysoko w rankingu tych gwiazd, które na murawach chorzowianin podgląda najuważniej.

„Kolejorz” – ze Szwedem na szpicy – będzie zdecydowanym faworytem starcia z Ruchem. Ale przy Cichej przed wizytą w Poznaniu kosy stawiają na sztorc! - Lech też traci punkty, co pokazały jego dwa poprzednie mecze ligowe. Więc zagramy o pełną pulę! - zapewnia trener ligowego beniaminka, Jarosław Skrobacz.

A gdzie w tej walce o trzy punkty miejsce chorzowskiego snajpera? - Znam „Szczepka” od lat. Wiem, że nie pęknie, że będzie grać swoje nawet z takim rywalem – dodaje szkoleniowiec Ruchu. „Swoje”, czyli będzie zdeterminowany, waleczny i nie odstawiający nogi. Głowy też nie, wskutek czego kibice na Stadionie Śląskim byli świadkami dramatycznych scen z jego udziałem...

- Po remisie z liderem będziemy pozytywniej nastawieni do kolejnych meczów. Z większą wiarą w siebie – tak podsumowywał udany dla niego i całego Ruchu bój z wrocławianami. A potyczka z Lechem? Nie chcąc snuć konkretnych prognoz co do jej wyniku (i wyniku potyczki Ishak – Szczepan), napastnik chorzowian odwołuje się do starej piłkarskiej maksymy: - Ciężki mecz nas czeka. Ale póki piłka w grze, wszystko jest możliwe…

Początek meczu Lech – Ruch w ramach 14. kolejki ekstraklasy w sobotę o godz. 20.00 w Poznaniu. Transmisja w Canal+ 4K Ultra HD i Canal+ Sport.

🔛 Przygotowania do sobotniego meczu z Lechem trwają! Dziś Niebiescy trenowali na bocznym boisku przy Cichej 6 📸 pic.twitter.com/baNl4G60IV— Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) November 2, 2023