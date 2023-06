Ujawniono, ile Josue zarabia w Legii Warszawa. Astronomiczna kwota dla Portugalczyka. Mowa o milionach złotych

Trener beniaminka Ekstraklasy o swoich marzeniach. Chciałby powtórzyć to, co osiągnął jako piłkarz

Być może Josue nie trafił do Legii w topowej formie, ale z każdym miesiącem spędzonym w stolicy zyskiwał i stawał się coraz ważniejszą postacią zespołu. W sezonie 2021/22 zdobył dwie bramki oraz zanotował piętnaście asyst w PKO Ekstraklasie. Prawdziwym popisem Portugalczyka były natomiast minione rozgrywki. Josue aż dwunastokrotnie wpisywał się na listę strzelców i sześciokrotnie asystował przy bramkach kolegów.

Josue w Legii zarabia gigantyczne pieniądze. Otrzymał wielką podwyżkę

Nie było więc niczym dziwnym, że wicemistrzowie Polski chcieli zatrzymać Josue w swoich szeregach. Zawodnik miał jednak lukratywne propozycje z Bliskiego Wschodu i liczył na dużą podwyżkę, co stanowiło największy problem w negocjacjach. Ostatecznie Portugalczyk zdecydował się zostać na kolejny sezon w Warszawie i jak można było się spodziewać, Legia zagwarantowała mu podwyżkę.

Ja powiedział Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl w programie "Okno Transferowe", Josue zarobi około 30 procent więcej niż dotychczas. - Jaką podwyżkę otrzymał Josue? Według naszych informacji to ok. 30 procent tego, co zarabiał do tej pory. Josue dostanie więc za najbliższy sezon nieco ponad 600 tysięcy euro - ujawnił dziennikarz. Portugalczyk za rok gry w Legii otrzyma więc blisko 3 mln zł.