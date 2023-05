Ivica Vrdoljak chce w Legii lepszych piłkarzy od Josue. Wypomniał mu jedną rzecz

Zrobić furorę w europejskich pucharach i odzyskać ligowym tytuł: teraz to są główne zadania legionistów w nowym sezonie. Do sukcesów poprowadzić ma ich właśnie Josue, którego pozostanie na Łazienkowskiej jest określane jako sukces. W ostatnich dwóch latach w lidze zaliczył w sumie 27 asyst, dokładając do nich 14 trafień. Czy to starczy na walkę w Europie? – Bardzo cenię Josue, to bardzo dobry zawodnik, ale na grę w europejskich pucharach gra za wolno. Za wolno, by robić na boisku taką różnicę, jaką robi w ekstraklasie. Jeżeli będzie miał lepszych i przede wszystkim szybszych piłkarzy od siebie wokół, to oni będą mogli skorzystać z jego podań. Dzięki temu Josue będzie jeszcze lepszy. Z roku na rok będzie będzie mu jednak coraz bardziej brakować szybkości. Będzie mu brakowało umiejętności zdobywania przestrzeni z piłką, by samemu zrobić przewagę i ułatwić grę w ataku komuś innemu. Pracuje idealnie lewą nogą, teraz czas, by dokooptować mu piłkarzy. Jeśli nie udałoby się z nim dogadać, to byłoby bardzo złe. To byłaby strata dla Legii, bo mało kto "wykręca" takie liczby jak on – analizuje Ivica Vrdoljak.

Był chorwacki piłkarz, niegdyś kapitan Legii, uważa, że polska ekstraklasa miała kiedyś większe gwiazdy niż teraz. – Josue miał duży wpływ na wyniki Legii. Może być uznawany za najlepszego w lidze, kilku piłkarzy Rakowa też może na to zasłużyć, ale to nie jest to, czego oczekuję od najlepszego piłkarza ekstraklasy. Jeszcze niedawno w polskiej lidze byli m.in. Vadis Odjidja-Ofoe, Miroslav Radović, Guilherme, nawet nie mówię już o świetnych piłkarzy z innych klubów... Oni wszyscy grali na innym poziomie. To byli kozacy, a polskie kluby grały w Lidze Europy i Lidze Mistrzów. Liga jest słabsza niż kiedyś – stwierdził ze smutkiem w głosie Vrdoljak.

