Upokorzył Legię trzy razy, teraz skarci Raków? Martin Remacle ma apetyt na mistrza Polski

Cechuje go duży spokój

Przed transferem do Polski Martin Remacle występował w Rumunii, gdzie spędził trzy lata. - Mocno pracowałem nad jego sprowadzeniem - mówił nam niedawno Paweł Golański, dyrektor sportowy Korony. - Cechuje go duży spokój. Czuje się pewnie, cały czas jest pod grą. Nie chowa się za obrońcami, potrafi wyjść z ciężkich sytuacji i gra do przodu. To jest ogromny jego atut - komplementuje piłkarza.

Belgijski pomocnik w dorobku ma siedem goli: cztery w lidze, trzy w Pucharze Polski. Czy o jego klasie przekona się Raków? Mistrz Polski będzie chciał zrehabilitować się za porażkę 0:4 z Atalantą Bergamo na zakończenie fazy grupowej Ligi Europy. Częstochowianie zajęli ostatnie miejsce i to był ich ostatni występ w tej edycji europejskich pucharów.- Remacle ma takie umiejętności, że poradziłby sobie w mocniejszych ligach - ocenił Golański. - Wyróżnia go technika użytkowa: ma świetne przyjęcie. Grając na „10” będzie miał więcej luzu i zadań ofensywnych. Z kolei gra na „8” powoduje to, że atakuje mocniej z głębi pola. To też dla niego dobra pozycja - przekonywał przedstawiciel Korony.

