Ustępujący mistrz lepszy od nowego? Starcie dwóch gigantów polskiej ligi!

Kursy TOTALbet: Raków Częstochowa – Lech Poznań

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że bieżący sezon jest dla Rakowa Częstochowa wyjątkowy. W poprzednich dwóch latach podopieczni Marka Papszuna triumfowali w rozgrywkach Pucharu Polski, w lidze kończąc zmagania na drugim miejscu. Tym razem sytuacja się odwróciła – częstochowianie w finale krajowego pucharu ulegli po rzutach karnych Legii Warszawa, w PKO BP Ekstraklasie nie mieli natomiast sobie równych. Dzięki temu mogli świętować pierwszy, historyczny tytuł mistrzowski. Celem na przyszły sezon z pewnością będzie jego obrona, choć trudno powiedzieć, jak ta drużyna będzie wyglądała bez swojego szkoleniowca, który wraz z końcem czerwca pożegna się z klubem. Zanim jednak to nastąpi, nowo koronowany mistrz Polski rozegra jeszcze trzy spotkania. Pierwsze z nich już w najbliższą niedzielę, przeciwko… ustępującemu mistrzowi. Terminarz ułożył się bowiem w ten sposób, że w 32. kolejce do Częstochowy zawita Lech Poznań. Gospodarze na pewno będą chcieli udowodnić swoją wyższość i sięgnąć po zwycięstwo w ligowym szlagierze. Czy jednak mają na to szanse? Zdaniem TOTALbet – tak. W opinii bukmachera drużyna spod Jasnej Góry będzie nieznacznym faworytem zbliżającego się hitu.

Goście do Częstochowy przyjadą jednak wyjątkowo zmobilizowani, ich celem wciąż jest bowiem zajęcia miejsca na podium na koniec rozgrywek. O to nie będzie jednak łatwo. Kolejorz na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu okupuje czwartą lokatę, ze stratą dwóch punktów do wyprzedzającej go Pogoni Szczecin. Terminarz też nie do końca „rozpieszcza” podopiecznych Johna van den Broma – oprócz wyjazdowego meczu z Rakowem Lecha czekać będzie jeszcze wyjazdowy mecz z Koroną Kielce oraz domowy pojedynek z Jagiellonią Białystok. Za atut poznaniaków nie można także uznać ich aktualnej formy – zaledwie jedno zwycięstwo w czterech ostatnich meczach ligowych nie jest bowiem powodem do optymizmu. Przed tygodniem zespół ze stolicy Wielkopolski pewnie pokonał jednak Cracovię (3:0) i niewykluczone, że będzie to dla zawodników pozytywny bodziec. Oprócz tego w grę wchodzić będzie także aspekt mentalny – lechici z pewnością będą chcieli udowodnić, że pomimo utraty tytułu mistrzowskiego wcale nie są gorsi od swoje konkurenta. Zdaniem ekspertów z TOTALbet wygrana gości ze stolicy Wielkopolski jest możliwa, choć nieznacznym faworytem pozostaje Raków. Kurs na zwycięstwo gospodarzy legalny polski bukmacher „wycenił” bowiem na 2.23, w przypadku triumfu Lecha jest to natomiast 3.20.

Wybrane kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Raków – 2.23 remis – 3.70 Lech – 3.20

Podwójna szansa:

1/X – 1.36 1/2 – 1.29 X/2 – 1.63

Raków strzeli gola:

tak – 1.25 nie – 3.65

Lech strzeli gola:

tak – 1.38 nie – 2.90

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.25 powyżej 0.5 – 1.05

poniżej 1.5 – 3.40 powyżej 1.5 – 1.31

poniżej 2.5 – 1.84 powyżej 2.5 – 1.94

poniżej 3.5 – 1.31 powyżej 3.5 – 3.35

poniżej 4.5 – 1.11 powyżej 4.5 – 6.30

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

