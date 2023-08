„Vuko” przechytrzy Niebieskich? Już w sobotę Derby Śląska!

Wielu już zapomniało o tym piłkarzu Piasta, choć to kadrowicz. Aleksandar Vuković porównał go do reprezentanta Polski

Kursy TOTALbet: Piast Gliwice – Ruch Chorzów

Ruch Chorzów ostatni raz na najwyższym poziomie rozgrywkowym występował w sezonie 2016/2017. Wówczas zakończyło się to spadkiem, a targany problemami finansowymi i organizacyjnymi klub w pewnym momencie wylądował nawet w III lidze. Ostatnie lata są jednak dla chorzowskiego klubu znakomite, począwszy od sezonu 2020/2021 zanotował on bowiem trzy kolejne awanse z rzędu, dzięki czemu obecnie możemy ponownie oglądać go w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Trzeba natomiast przyznać, że Niebiescy nie notują zbyt dobrego początku. Zespół prowadzony przez Jarosława Skrobacza co prawda pokonał w drugiej serii gier ŁKS Łódź (2:0), ale było to jak do tej pory jego jedyne zwycięstwo. Oprócz tego chorzowianie podzielili się jeszcze punktami z Wartą Poznań, ponieśli także trzy porażki – z Zagłębiem Lubin, Legią Warszawa oraz Jagiellonią Białystok. Skromny, czteropunktowy dorobek sprawia, że zespół beniaminka zajmuje obecnie miejsce w strefie spadkowej, z czego naturalnie nikt w klubie nie jest zadowolony. Sezon jest jednak długi, a strata do bezpiecznej strefy – minimalna. Niewykluczone zresztą, że Ruch „nad kreską” znajdzie się już po najbliższej serii gier. Warunek jest jeden – zwycięstwo wyjazdowych derbach Śląska przeciwko Piastowi Gliwice. Zdaniem TOTALbet takie rozstrzygnięcie jest natomiast dość mało prawdopodobne. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf chorzowian płaci bowiem aż 6.20 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gospodarzy wyniesie natomiast 1.58 zł.

Gospodarze sobotniego pojedynku w bieżących rozgrywkach także spisują się jednak poniżej oczekiwań. Znakomita runda wiosenna sprawiła, że o podopiecznych Aleksandara Vukovicia zaczęto nawet mówić w kontekście walki o europejskie puchary. Początek sezonu zupełnie na to nie wskazuje – gliwiczanie co prawda ponieśli tylko jedną porażkę (na inaugurację, 1:2 z Lechem w Poznaniu), ale odnieśli jednocześnie zaledwie jedno zwycięstwo. Trzeba natomiast przyznać, że był to triumf nie byle jaki, niecodziennie pokonuje się bowiem mistrza Polski po bramce zdobytej w jednej z ostatnich akcji meczu. Wygrana z Rakowem (2:1) może sprawić, że Piastunki przystąpią do kolejnych meczów z większą wiarą w siebie, a punkty niewątpliwie by im się przydało. „Vuko” i jego zawodnicy po pięciu seriach gier mają w dorobku sześć „oczek”, co w ligowej tabeli plasuje ich dopiero na dziewiątej lokacie. Strata do czołówki wciąż nie jest przy tym duża i nawet kilkumeczowa seria zwycięstw może sprawić, że Piast znów stanie się kandydatem do gry w Europie w kolejnym sezonie. A kiedy zacząć taką passę, jak nie w domowym meczu derbowym? Już w najbliższą sobotę gliwiczanie podejmą znajdujący się w strefie spadkowej Ruch Chorzów i w opinii ekspertów z TOTALbet będą wyraźnym faworytem tego spotkania. Kurs na ich wygraną bukmacher ustalił na poziomie 1.58, w przypadku chorzowian jest to z kolei 6.20.

