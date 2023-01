i Autor: Cyfra Sport Lukas Podolski

Bo liczy się futbol i dobra zabawa

W środku kalendarzowej zimy Lukas Podolski zaprasza na... grilla. Piłkarz-restaurator kontra kucharz-celebryta

Niespełna trzy tygodnie pozostały do powrotu drużyn ekstraklasy do gier o punkty. Ligowcy gremialnie ruszyli już – bądź lada dzień ruszą – na południe Europy, by tam szukać formy przed rundą wiosenną. Lukas Podolski swych kolegów z Zabrza na razie zabrał do Niemiec.