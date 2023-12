W tym miejscu Bartosz Slisz nie czuje się zbyt pewnie. Gwiazda Legii pewnych rzeczy sobie nie odmówi

To największy skarb Korony i zmora rywali. Ma patent na Legię, jak słyszą jego nazwisko to dostają palpitacji serca

Najpewniejsze ręce w ekstraklasie. To on ma najwięcej czystych kont, będzie jak Marcin Bułka we Francji?

Nie jest wybitnym kucharzem

Jak zatem radzi sobie Bartosz Slisz w kuchni? Czy ma kulinarny talent? - Powiem szczerze, że nie jestem wybitnym kucharzem - powiedział Bartosz Slisz w rozmowie z klubowym wydawnictwem "Nasza Legia". - Bardziej leniwym. Jeślibym chciał, to pewnie bym coś ugotował. Natomiast tak, sprawdzanie nowych restauracji sprawia mi dużą satysfakcję. Wyszukuję nowe miejsce i odwiedzamy je z narzeczoną. Czasem nie jest przekonana do moich wyborów, ale zawsze kończy się to tak, że po kolacji uznaje je za świetne - przyznał.

Kosta Runjaić o odpadnięciu z Pucharu Polski. Trener Legii powiedział to wprost

Nigdy nie żałuje pieniędzy na jedzenie

Pomocnik Legii zdradził, że lubi poznawać nowe smaki z różnych części świata. - Lubię odkrywać kuchnie innych regionów świata - wyznał pomocnik Legii. - Jedzenie jest dla mnie bardzo istotne. Dbam o to, by składniki zawsze były najwyższej jakości. Staram się próbować nowości. Warszawa oferuje ogromne możliwości, jeśli chodzi o kulinaria. Grzechem jest z tego nie korzystać. Nigdy nie żałuję pieniędzy na jedzenie. Na wiele rzeczy byłoby mi szkoda wydać pieniądze, choć mógłbym sobie na to pozwolić. Na pewno nie dotyczy to jedzenia - podkreślił Slisz w rozmowie z klubowym wydawnictwem "Nasza Legia".

To największy skarb Korony i zmora rywali. Ma patent na Legię, jak słyszą jego nazwisko to dostają palpitacji serca

Sonda Czy Legia będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Nie, za dużo punktów już straciła Owszem; na razie nie jest najlepiej, ale do końca sezonu zostało wiele kolejek

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej