Walerian Gwilia trenuje z Legią. Jaka przyszłość przed reprezentantem Gruzji?

W końcu świetne informacje w sprawie Jakuba Błaszczykowskiego! Kibice czekali na to miesiącami, jest potwierdzenie

Przygotowania do meczu z Rakowem

Co z meczem Lecha?

Z Legią był dwa razy mistrzem Polski

Gruzin wypromował się w Górniku Zabrze i po jednej rundzie spędzonej w śląskim klubie przeniósł się do Legii. W zespole z Łazienkowskiej spędził dwa lata, należał do kluczowych zawodników. Dwa razy wywalczył mistrzostwo Polski. W poprzednim sezonie związany był z Rakowem. W kolekcji zapisał wicemistrzostwo i Puchar Polski. W tym sezonie reprezentant Gruzji grał tylko na początku, ale w lidze tylko raz. Zmagał się z urazem kolana. Pod koniec stycznia za porozumieniem stron rozwiązał umowę z liderem ekstraklasy.

Trenuje z wiceliderem i wraca do formy

Od tego czasu pozostaje bez klubu. Przed kilkoma dniami warszawski klub poinformował, że Gwilia będzie trenował z drużyną trenera Kosty Runjaicia. Co go czeka w stolicy? - Vako Gwilia trenuje z nami i powoli wraca do dyspozycji - powiedział Inaki Astiz, asystent trenera Legii po sparingu z pierwszoligowcem, którego wypowiedź zacytowała oficjalna strona stołecznego klubu. - Od zawsze był technicznym piłkarzem, który dobrze czuje się z piłką przy nodze. Ma bardzo dużą jakość. Osobiście mam bardzo dobre wspomnienia piłkarskie związane z Vako. W jego sytuacji najważniejszy jest teraz czas - podkreślił szkoleniowiec warszawskiej drużyny w rozmowie z klubowymi mediami.

Sonda Czy Legia Warszawa wróci na tron mistrza Polski? Tak, w tym roku Tak, ale dopiero w kolejnych latach Nie, będzie czekać na to lata