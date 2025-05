Spis treści

Test charakteru dla Rakowa?

Dla Rakowa starcie z Koroną Kielce będzie prawdziwym testem charakteru i odporności na presję. Strata punktów może okazać się katastrofalna w skutkach dla marzeń o zdobyciu tytułu. Głos w sprawie sytuacji Medalików zabrał Grzegorz Piechna. Były napastnik, król strzelców Ekstraklasy, w rozmowie z "Super Expressem" nie ma wątpliwości, że Raków znalazł się pod ogromną presją, ale wskazuje też zawodników, którzy jego zdaniem powinni wziąć na siebie ciężar gry.

Piechna: Brunes musi być skuteczny

- Wyróżnia się Ivi Lopez, który pokazuje, że bardzo mu zależy - powiedział Grzegorz Piechna w rozmowie z Super Expressem. - To jest wszechstronny piłkarz, bo może grać na kilku pozycjach. Hiszpan ma duże umiejętności. Widać dużą jakość w jego poczynaniach. Podobnie jest z Franem Tudorem i mojej oceny nie zmienia sytuacja z ostatniego meczu, gdy dostał czerwoną kartkę. Chorwat, tak jak Ivi, napędza Raków, motywuje kolegów. To kawał zawodnika. Do tego jest Gustav Berggren, który „przetnie” w środku akcję rywali. No, i Jonatan Braut Brunes, ale musi być skuteczny. Tego zabrakło mu w meczu z Jagiellonią.

Raków pod ścianą w wyścigu o tytuł

Raków znalazł się pod ścianą w wyścigu o mistrzostwo. Czy w meczu z Koroną wyprowadzi ciosy i postraszy Lecha? Kibice z Częstochowy z pewnością liczą, że ich ulubieńcy staną na wysokości zadania i wrócą na zwycięską ścieżkę w wyścigu o tytuł. Grzegorz Piechna nie ukrywa, że to na Rakowie spoczywa obecnie większa presja.

Piechna: Raków pod presją z Koroną

- To Raków będzie pod prądem - wyznał Piechna. - Będzie musiał się mocno sprężyć w Kielcach, żeby sięgnąć po wygraną i przedłużyć nadzieje na zdobycie tytułu. Będzie presja na jego piłkarzach, bo Raków jest pod ścianą. To częstochowianie muszą szybko się podnieść i wierzyć w to, że może się udać, że ta walka jeszcze nie przegrana. Na pewno w Kielcach będą ciosy. Kto wyprowadzi je szybciej, ten zwycięży.

W poprzedniej kolejce Raków przegrał u siebie z Jagiellonią, a to potknięcie wykorzystał Lech. To właśnie Kolejorz jest na czele ligi i ma punkt przewagi na najgroźniejszym rywalem. Były król strzelców Ekstraklasy, Grzegorz Piechna, analizuje sytuację Medalików i typuje zawodników, którzy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność.

