Warta zatrzyma gwiazdę mistrza Polski? Szukają haka na Mikaela Ishaka

Marek Papszun mówi, co go denerwuje. Trener Rakowa o przegranej z Legią i walce w Pucharze Polski

Na finiszu przegrał walkę o koronę

To dla Szweda trzeci sezon w polskiej lidze. W poprzednim roku, gdy Lech sięgnął po tytuł, Ishak do ostatniej kolejki walczył o tytuł króla strzelców. Jednak na finiszu wyprzedził go Ivi Lopez, gwiazda Rakowa. As Kolejorza został wybrany najlepszym napastnikiem minionych rozgrywek.

Tym razem sięgnie po snajperskie berło?

W tym sezonie gwiazdor Lecha potwierdza klasę. Nie zawodzi w Lidze Konferencji, gdzie strzelił osiem goli i miał znaczący wkład w awans do ćwierćfinału. W ekstraklasie w dorobku ma 11 bramek i jest na czele klasyfikacji najlepszych strzelców. Pozycję lidera Ishak dzieli z Hiszpanem Jesusem Imazem z Jagiellonii.

Znów skarci Wartę?

Wprawdzie w poprzedniej kolejce kapitan mistrza Polski nie wykorzystał rzutu karnego, ale później się poprawił i pokonał bramkarza Pogoni. Czy to samo zrobi w sobotnich derbach z Wartą? Trzeba przyznać, że Szwed lubi mecze z poznańskim sąsiadem. W ubiegłym sezonie dwa razy znalazł sposób na lokalnych rywali.

Sonda Czy Mikael Ishak będzie królem strzelców Ekstraklasy? Tak, bo jest najlepszy Nie, są lepsi od niego Trudno powiedzieć