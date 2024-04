Wartę Poznań czeka wielka zmiana. Koniec z meczami w Grodzisku, to oficjalne stanowisko

Co za historie!

Na stadionie Groclinu ekipa Warty gra od sezonu 2019/2020. To właśnie w Grodzisku Wielkopolskim zespół Zielonych wciela się w rolę gospodarza spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej. PZPN co sezon zgadzał się na grę Warty w Grodzisku, bowiem ich domowy obiekt przy Drodze Dębińskiej nie spełnia określonych wymogów. Poznański klub dostawał licencję na grę w ekstraklasie, ale jego przedstawiciele musieli wykazywać postępy w modernizacji własnego obiektu. Już teraz wiemy, że od nowego sezonu Warta pójdzie inną drogą. W roli gospodarza meczów PKO BP Ekstraklasy będzie wcielać się na stadionie, na którym na co dzień swoje mecze gra Lech Poznań. Warta podpisze umowę najmu ze spółką Stadion Poznań, który jest dzierżawcą obiektu.

– Jestem bardzo wdzięczny prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi oraz zastępcy prezydenta, Jędrzejowi Solarskiemu za okazaną pomoc i deklarację wsparcia dla Warty Poznań z myślą o najbliższej przyszłości. Mamy nadzieję, że już wkrótce nasz zespół zapewni sobie utrzymanie w Ekstraklasie i w kolejnym sezonie będzie mógł rozgrywać swoje mecze tam, gdzie jego miejsce, czyli w Poznaniu. Uważam, że takie rozwiązanie jest obecnie najbardziej korzystne dla miasta, mieszkańców i dla samej Warty – powiedział Artur Meissner, prezes Warty Poznań.

– Władze Warty Poznań są bardzo zadowolone z tego, iż udało się wytyczyć ścieżkę, która pozwoli rozwiązać najbardziej palący problem, jakim niewątpliwie jest brak dostępnego dla klubu obiektu spełniającego wymogi licencyjne. Jednocześnie "Zieloni" nie porzucają planów i marzeń o tym, żeby możliwie jak najszybciej została przeprowadzona modernizacja bazy sportowej przy Drodze Dębińskiej. To tam, zgodnie z opracowywanym jeszcze projektem, ma powstać kameralny stadion gotowy do rozgrywania na nim meczów na najwyższych szczeblach ligowych w kraju – można przeczytać na oficjalnej stronie klubu.

Problemem nie będzie też poznańska społeczność kibicowska. Nie jest tajemnicą, że złej krwi między sympatykami Lecha i Warty nie ma... Warta musi jednak spełnić podstawowy warunek, aby zagrać na obiekcie Kolejorza. Musi utrzymać się w elicie. Na pięć kolejek przed końcem sezonu ma pięć cztery punkty przewagi nad potencjalnymi spadkowiczami. Obecnie najbliżej spadku są piłkarze Korony Kielce, a już jedną nogą w 1. lidze są ekipy ŁKS i Ruchu Chorzów.

ℹ️ Warta Poznań dostała zgodę na grę w PKO BP Ekstraklasie w sezonie 2024/25 – poinformowała Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jako miejsce rozgrywania spotkań w roli gospodarza "Zieloni" zgłosili Stadion Miejski.Szczegóły 👉🏼 https://t.co/Sf3trt15RB pic.twitter.com/mTe5GiNXg9— Warta Poznań (@WartaPoznan) April 26, 2024