Wieczysta znów zaskoczyła - dwa transfery w jeden dzień! Przebili ofertę klubu z Ekstraklasy

Wieczysta, która jest beniaminkiem III ligi, zajmuje 3. miejsce w swojej grupie i wszystko wskazuje na to, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami beniaminek chce zaliczyć awans o szczebel wyżej. Krakowianie dopięli dzisiaj kolejny transfer i to nie byle jaki. Pozyskali niespełna 30-letniego reprezentanta Bułgarii Simoeona Sławczewa. Defensywny pomocnik jest dobrze znany w Polsce, bo w latach 2016-18 grał w Lechii Gdańsk, do której był wypożyczany ze Sportingu Lizbona. O jego powrocie do Polski, ale właśnie do Lechii, było głośno od kilku dni. Tymczasem dzisiaj 25-krotny reprezentant Bułgarii podpisał 2,5 -letnią umowę z Wieczystą, z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Nie trudno się domyślić, że mogły zadecydować korzystniejsze warunki finansowe oferowane przez klub z Krakowa. Sławczew w przeszłości grał także w Bolton i Karabachu.

Jakby tego była mało, to kilkadziesiąt minut później Wieczysta ogłosiła kolejny transfer. Do drużyny trenera Dariusza Marca na zasadzie wolnego transferu trafił Holender, Hennos Asmelash. To niespełna 24-letni boczny obrońca. Ostatnio występował w ukraińskim Ingulets Petrowe. Ma za sobą 3 występy w holenderskiej Eredivisie w barwach ADO Den Haag. Rozegrał 5 meczów w kadrze U-18 swojego kraju. Holender związał się z klubem z Małopolski półtorarocznym kontraktem z możliwością przedłużenia o 1 rok.

