Większa kasa dla zespołów z Ekstraklasy! Oficjalna informacja trafiła do sieci. Chodzi o miliony złotych

Szalony dzień w życiu Flavio Paixao. To tam wybrał się z ukochaną, taki mąż to skarb!

Marcin Animucki, pełniący rolę prezesa zarządu w Ekstraklasie S.A. mówi: „Miniony sezon został już w pełni rozliczony, a wszystkie środki zostały klubom wypłacone. Zwiększona pula finansowa to efekt inicjatyw marketingowych uzgodnionych w ciągu roku, które przełożyły się na ligowy budżet. Dzięki decyzji rady nadzorczej mogliśmy te dodatkowe pieniądze wypłacić klubom. W najbliższych latach kwota do podziału skokowo wzrośnie, bo od lipca zacznie obowiązywać nowy, rekordowy kontrakt z CANAL+ o wartości 1,2 mld zł. Będzie on o 30% większy od dotychczasowych umów z nadawcami. Należy jednak pamiętać, że na środki wypłacane klubom składają się także przychody z innych źródeł, w tym z umów sponsorskich”

Duża podwyżka dla klubów Ekstraklasy. Jest potwierdzenie

Najwięcej pieniędzy za niedawno zakończone rozgrywki zainkasował Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski dostali 27,63 mln zł. Zaraz za nimi znalazła się Legia Warszawa, która otrzymała 26,46 mln złotych. Podium, tak samo jak w tabeli końcowej, zamyka Lech Poznań, który może pochwalić się 22,58 mln zł, od Ekstraklasy.

Jak podkreśla Animucki, finansowy wzrost naszej najwyższej klasy rozgrywkowej jest naprawdę pokaźny i pozwala na coraz sprawniejszy rozwój klubów: „Największą pozycję w modelu podziału środków stanowiła, jak zawsze, kwota stała dzielona solidarnie - po równo - pomiędzy kluby. W zakończonym sezonie było to łącznie 105,61 mln zł. Co ciekawe, w minionym sezonie wartość tej jednej części odpowiada całości wypłat, które trafiły do klubów 10 lat temu, było to bowiem 105,2 mln zł. Obecnie dzielony budżet jest ponad dwukrotnie wyższy, co znacznie zwiększa szanse na sportowy rozwój, inwestycje w infrastrukturę oraz młodzież. Ten ostatni aspekt jest dla nas szczególnie ważny – tylko na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w klubowych akademiach oraz rozwój młodych piłkarskich talentów przekazaliśmy w różnej formie w ciągu ostatniego roku ponad 24 mln zł”