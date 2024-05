Wielka fortuna dla Marka Papszuna. Wyszło, ile ma zarabiać w Rakowie. Bogactwo to jest mało powiedziane

Radovan Pankov zapewnił Legii puchary. Tak Serb nazwał kapitana Josue, co za słowa! Zaskoczeni?

Marek Papszun wraca do Rakowa Częstochowa! Mimo że szkoleniowiec przez rok starał się o zagraniczną posadę, a w kontekście jego zatrudnienia mówiono o takich markach jak Bordeaux, Sunderland, Dynamo Kijów, Szachtar Donieck, Olympiakos Pireus, czy też o reprezentacjach Czech, Łotwy i Kanady, to ostatecznie trafił tam, gdzie święcił największe możliwe triumfy, a więc wrócił do "Medalików". Powrót Papszuna budzi duże emocje, a dziennikarzom "Weszło", udało się ustalić, ile będzie zarabiał szkoleniowiec. Okazuje się, że mówimy o kwotach naprawdę niebagatelnych!

Marek Papszun na nowo w Rakowie Częstochowa. Tyle będzie zarabiał!

Według doniesień dziennikarzy, którzy potwierdzali informacje w klubie, zarobki Papszuna mają wynosić kwotę około 200-250 tysięcy złotych za miesiąc pracy.

- Według naszych informacji Marek Papszun po powrocie do Rakowa Częstochowa może liczyć na zarobki rzędu 200-250 tysięcy złotych miesięcznie — z podkreśleniem, że bliżej mu do zamknięcia tych „widełek”, czyli do apanaży, jakie wcześniej miała oferować mu Legia. Różne źródła mówią nawet o pensji sięgającej ponad 300 tysięcy złotych miesięcznie, jednak w Rakowie usłyszeliśmy, że ta kwota jest przeszacowana i przestrzelona. - piszą dziennikarze.

Wychodzi więc na to, że szacowalna wypłata Papszuna w Rakowie będzie wynosić około trzech milionów złotych za rok pracy. Patrząc na fakt, że szkoleniowiec podpisał dwuletnią umowę, to na jej końcu będzie bogatszy o sześć milionów złotych.