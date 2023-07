Wielka gwiazda zasila szeregi Rakowa Częstochowa! John Yeboah nowym piłkarzem mistrza Polski

Lech Poznań sięga po kadrowicza, grał w Lidze Mistrzów. Wspiera go zjawiskowa piękność z... Polski!

John Yeboah dołączył do ekipy Śląska Wrocław zaledwie rok temu, w lipcu 2022 roku. Od tamtego momentu zagrał w koszulce "Wojskowych" w 36. meczach, strzelając w nich 13 bramek i zaliczając 2 asysty. Jak się okazuje, na tym zatrzyma się licznik 23-letniego Niemca. Wieczorem 6 lipca Raków Częstochowa potwierdził krążące od kilku godzin plotki i potwierdził, że Yeboah zasila szeregi mistrzów Polski, wiążąc się kontraktem do końca czerwca 2026 roku.

- Długo pracowaliśmy nad transferem Johna do Rakowa. To jeden z najlepszych zawodników Ekstraklasy, którego jakość może pozwolić stać mu się jednym z liderów drużyny. Liczymy, że wzmocni naszą ofensywę, dając wiele bramek i asyst, które pomogą w realizacji naszych celów. Cieszymy się, że dołącza do zespołu jeszcze przed startem sezonu, dzięki czemu wesprze nas już w europejskich pucharach - mówi Robert Graf, dyrektor sportowy klubu cytowany przez oficjalną stronę Rakowa Częstochowa.

Nieoficjalnie mówiło się, że Raków miał zapłacić za zawodnika 1,5 mln euro, dokładnie tyle, na ile ten wyceniany jest przez portal "Transfermarkt.de". W przeszłości Yeboah grał m.in. dla młodzieżowych drużyn Wolfsburga, MSV Duisburg, Willem II Tilburg, czy VVV-Venlo.