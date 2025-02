Wielki protest na meczu Legia – Puszcza. Kibice opuścili trybuny. Wymowny transparent

Legia – Puszcza. Protest kibiców „Wojskowych”. Wyszli z trybun

Legia Warszawa wraca do walki o mistrzostwo Polski? Nawet jeśli, to kibice mają wiele powodów do niezadowolenia. Dotyczy to nie tylko polityki transferowej, ale także wyników osiąganych przez zespół prowadzony przez Goncalo Feio. Stołeczny zespół przegrał i zremisował więcej spotkań niż wygrał. Pozwala to obecnie na zajmowanie piątego miejsca w ligowej tabeli. Strata do prowadzącego w tabeli Lecha Poznań wynosi przed meczem z Puszczą Niepołomice osiem punktów.

Wyraz swojemu niezadowoleniu w mediach społecznościowych dali „Nieznani Sprawcy”, którzy byli rozczarowani brakiem nowego napastnika w zespole z Łazienkowskiej 3. Frustracja sięgnęła zenitu przed spotkaniem z Puszczą.

Na trybunie „Żylety”, ekipy najbardziej zagorzałych fanów stołecznego zespołu pojawiły się transparenty. - Wyjdź na 15 minut razem z nami, jeśli gardzisz nieudacznikami – napisano na pierwszym z nich. Po chwili trybuna opustoszała i pozostał na niej kolejny transparent. - To są trybuny na miarę zarządu Legii – dodano.

„Wyjdź na 15 minut razem z nami, jeśli gardzisz nieudacznikami”. Żyleta ma dość. Będzie protest na #LEGPUN pic.twitter.com/vSaGJ7SqBV— Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) February 15, 2025