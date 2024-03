Wielki skandal w polskiej piłce! Cezary Kulesza zareagował z całej siły, patologiczne sceny w Stomilankach Olsztyn!

Dawid Szwarga wreszcie mógł to pokazać. Zresztą nie tylko on, towarzyszyli mu koledzy

Wielki skandal w polskiej piłce! Jak donoszą dziennikarze "sport.pl", piłkarki Stomilanki Olsztyn miały padać ofiarą swojego pracodawcy, który miał zachowywać się kuriozalnie. Jak dowiedzieli się dziennikarze portalu, zawodniczki klubu z Olsztyna były mobbingowane, karane za kuriozalne "wykroczenia", nie wypłacano im pensji w terminie, a także dopuszczano się do zachowań, które można nazwać skandalem na tle obyczajowym. Na wszystko zareagował Cezary Kulesza, który wydał w sprawie stosowne oświadczenie.

Wielki skandal. Piłkarki Stomilanki Olsztyn przerwały milczenie

Jak mówiły piłkarki klubu, przez czas swojej gry w drużynie były one ofiarami wielu niezgodnych z moralnością i ogólnie przyjętą etyką praktyk ze strony klubu. Jak mówią, były one ośmieszane, mobbingowane, a także karane niesłusznie w postaci finansów. Do wszystkiego dochodzą sprawy potencjalnego wykorzystywania na tle seksualnym, a także niewypłacania pensji. Cezary Kulesza zareagował w sprawie na mediach społecznościowych.

Zachowanie trenera Stomilanek Olsztyn opisane w mediach, jest nieakceptowalne. Podjąłem decyzję o odwołaniu Dariusza Maleszewskiego z Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN. Sprawa musi być do końca wyjaśniona przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. Nie toleruję takich zachowań.

- Zachowanie trenera Stomilanek Olsztyn opisane w mediach, jest nieakceptowalne. Podjąłem decyzję o odwołaniu Dariusza Maleszewskiego z Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN. Sprawa musi być do końca wyjaśniona przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. Nie toleruję takich zachowań. - komentuje Cezary Kulesza.