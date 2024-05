i Autor: Cyfrasport Erik Exposito

Exposito w Legii?

Sensacyjny transfer w Ekstraklasie? Ogromne pieniądze szykowane dla Erika Exposito, to byłaby bomba

To byłaby prawdziwa bomba! Legia Warszawa, która po sezonie żegna się z liderem zespołu, Josue, w kolejnych rozgrywkach może mieć inną gwiazdę – Erika Exposito (28 l.). Władze Legii chcą podobno skorzystać z kończącego się kontraktu Hiszpana w Śląsku i ściągnąć go na Łazienkowską. Erik Exposito w Legii - czy to realne?