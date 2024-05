Grzegorz Piechna o Śląsku i hiszpańskiej gwieździe. Erik Exposito sięgnie po tytuł i koronę króla strzelców?

Śląsk liderem ekstraklasy przynajmniej do jutra! Koncert do przerwy, Cracovia bez szans [WIDEO]

Mają korzystny terminarz

Wrocławski zespół przed kolejką tracił do prowadzącej Jagiellonii dwa punkty. Jednak gospodarze rozbili Cracovię u siebie, wygrywając 4:0. Po tym zwycięstwie Śląsk jest na czele ligi i ma punkt przewagi nad ekipą z Podlasia. W następnej kolejce zmierzą się przed własną publicznością z Radomiakiem, a sezon zakończą na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. - Jesienią Śląsk był rewelacją ligi, w tym rozczarowywał - powiedział Grzegorz Piechna w rozmowie z "Super Expressem". - Terminarz ma korzystny, bo dwa mecze gra u siebie. Ale czy to wykorzysta? Wprawdzie wrocławianie nadrobili dystans do Jagiellonii, ale styl wygranej z ŁKS mnie nie przekonał. Przepchnęli to, ale to była męka - analizował przed starciem z Cracovią.

Były reprezentant wprost o Josue, nic nie ukrywa, tak go opisał. Cała prawda o kapitanie Legii, ma rację?

Tylko wicemistrzostwo dla Śląska?

W Śląsku wiele zależy od dyspozycji Erika Exposito, który jest najlepszym strzelcem w ekstraklasie. Czy Hiszpan sięgnie po tytuł i snajperskie berło? W meczu z Cracovią zrobił kolejny krok w realizacji tego celu. Strzelił gola numer 18 w tym sezonie w rozgrywkach. - Jesienią ciągnął ich Erik Exposito, który w tym roku nie jest już taki skuteczny jak wcześniej - tłumaczył Piechna. - Myślę, że 19-20 goli wystarczy mu do tego, aby zostać królem strzelców ekstraklasy. Trener Jacek Magiera nie ma gwiazd, a mimo to wyciągnął ten zespół z dołu do czołówki. Będzie wicemistrzostwo - tak prognozuję - zaznaczył były napastnik.

Piotr Czachowski wskazał mistrza i duet na Europę. To kolejna szansa dla tego potentata, wyszarpie puchary?

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Śląsk Wrocław zostanie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak, ma ogromny potencjał Nie, jeszcze musi poczekać na tytuł Nie interesuje mnie to

David Balda: Klimala jest gotów zastąpić Exposito Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.