Grzegorz Piechna o kandydatach do tytułu. "Kiełbasa" nie gryzie się w język, mocny komentarz

To osiągnął Josue w Legii. Te liczby mówią wszystko, co za statystyka

Złoto im się należy

Podoba mi się taki otwarty futbol, nastawiony na grę do przodu i strzelanie goli. Jagiellonia jest pewna siebie. Nawet jak straci bramkę, to od razu bierze się za odrabianie strat. Wydaje mi się, że działa to na zasadzie: spokojnie nic się nie stało, zaraz to sobie odbijemy. Ma przed sobą dwa mecze u siebie. Jeśli w nich zwycięży to właśnie jej przypadnie złoto.

1. Jagiellonia (56 pkt):

Mecze: Korona (d), Piast (w), Warta (d)

Angel Rodado się nie zatrzymuje, to cechuje gwiazdę Wisły Kraków. Legenda Białej gwiazdy mówi o zimnej krwi snajpera z Hiszpanii, ma rację?

Magiera, Exposito i….

Jesienią Śląsk był rewelacją ligi, w tym rozczarowuje. Terminarz ma korzystny, bo dwa mecze gra u siebie. Ale czy to wykorzysta? Wprawdzie wrocławianie nadrobili dystans do Jagiellonii, ale styl wygranej z ŁKS mnie nie przekonał. Przepchnęli to, ale to była męka. Jesienią ciągnął ich Erik Exposito, który w tym roku nie jest już taki skuteczny. Myślę, że 19-20 goli wystarczy mu do tego, aby zostać królem strzelców ekstraklasy. Trener Jacek Magiera nie ma gwiazd, a mimo to wyciągnął ten zespół z dołu do czołówki. Wicemistrzostwo - tak prognozuję.

2. Śląsk (54 pkt):

Mecze: Cracovia (d), Radomiak (d), Raków (w)

To osiągnął Josue w Legii. Te liczby mówią wszystko, co za statystyka

Kolejorz doczłapie się do Europy

Lech to kolejne rozczarowanie. Nie wiem, co jest problemem tego zespołu, kto jest winny tej sytuacji. Piłkarsko powinni wygrać ligę. Dobrze się zawsze ten zespół oglądało. Byłoby mi wstyd po takim występie jak z Ruchem, który broni się przed spadkiem. Lech kandydat do mistrzostwa, ale na Stadionie Śląskim nie było tego widać. Wydaje mi się, że Lech skończy sezon na podium, ale po tytuł nie sięgnie. Puchary to będzie wszystko, co się uda wywalczyć. Powiem tak: Kolejorz doczłapie się do nich.

3. Lech (52 pkt):

Mecze: Legia (d), Widzew (w), Korona (d)

Jens Gustafsson o dumie i wstydzie. Trener Pogoni o pierwszym kroku i odzyskaniu zaufania

Szansa na puchary wciąż jest, ale...

Nie wierzyłem w to, że Pogoń może przegrać z Wisłą w finale Pucharu Polski. Ale jednak stało się. Szkoda mi Kamila Grosickiego, który chciał sięgnąć po to trofeum. A sezon ma świetny patrząc na jego statystyki. Teraz Pogoń pokonała Puszczę i wciąż ma szanse na puchary. Ale czy się do nich dostanie?

4. Pogoń (51 pkt):

Mecze: Raków (w), Stal (w), Górnik (d)

Gwiazdy Legii czarowały na Podkarpaciu. Jerzy Podbrożny strzelał jak za dawnych lat!

Podniosą się po krakowskiej bombie?

Po serii wygranych z rzędu pomyślałem, że Górnik naprawdę namiesza. Ale szybko sprowadził mnie na ziemię. Przyznam, że takiego lania od Cracovii się nie spodziewałem. Byłem w szoku. Jak w ogóle wytłumaczyć to, co się tam wydarzyło? W Krakowie zabrzanie wyglądali tak, jakby im ktoś nogi związał. Można przegrać, ale żeby od razu w takim rozmiarze? Tym występem zaliczyli mocny zjazd. Dostali „piątkę” i mogą za to słono zapłacić. Może zabraknąć tych punktów w walce o udział w europejskich pucharach. Zastanawiam się, jak się podniosą po krakowskiej „bombie”. Co wymyśli trener Jan Urban na finiszu.

5. Górnik (51 pkt):

Mecze: Stal (d), Puszcza (d), Pogoń (w)

Bartosz Kapustka słusznie został ukarany czerwoną kartką? Były sędzia tak tłumaczy zachowanie gwiazdy Legii

Nie załapią się na puchary

Legia to dla mnie wielki zawód. Katastrofa, marazm. Zawiodła mnie na całej linii. Myślałem, że zmiana trenera coś poprawi, ale nic to nie dało. Jak można przegrać z Radomiakiem u siebie? Przecież to był zespół, który zbierał cięgi od innych. Żal mi było patrzeć na Marca Gula. Starał się, ale co mógł sam zrobić? Jak dla mnie Legia nie załapie się na puchary, a była w mojej trójce do mistrzostwa obok Rakowa i Lecha.

6. Legia (50 pkt):

Mecze: Lech (w), Warta (w), Zagłębie (d)

Michał Listkiewicz: Michał Probierz bardzo w tym przypomina legendarnego... [MIŚ Z OKIENKA]

Ogromne rozczarowanie

Raków to kolejne rozczarowanie. I to ogromne. W tym roku mistrz gra fatalnie. Trudno zrozumieć, jak ten zespół mógł zaliczyć tai zjazd. Jesienią faza grupowa Ligi Europy, a teraz katastrofa. Taka sama jak w Legii. Raków zawodzi w obronie, zawodzi w ataku. W meczu szarpną, potem odpoczywają, szarpną i odpoczywają.

7. Raków (49 pkt):

Mecze: Pogoń (d), Cracovia (w), Śląsk (d)

Dawid Szwarga rozstaje się z Rakowem Częstochowa! Oficjalny komunikat klubu

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny