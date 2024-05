To osiągnął Josue w Legii. Te liczby mówią wszystko, co za statystyka

Tytuł uciekł Legii

To dla Portugalczyka trzeci sezon. W ubiegłym roku cieszył się z zajęcia drugiego miejsca w lidze oraz zdobycia Pucharu Polski i Superpucharu. W tej edycji dorzucił występy w Lidze Konferencji i awans do fazy pucharowej. Przed rokiem przedłużył umowę na dwanaście miesięcy, bo chciał powalczyć o tytuł. Nigdy nie był bowiem mistrzem. Ten cel zamierzał osiągnąć ze stołecznym klubem. Jednak w tym roku Legia zawodzi. Po przegranej z Radomiakiem może zapomnieć o wygraniu ligi.

Były piłkarz Legii rozczarowany postawą młodszych kolegów. Oberwało się Pawłowi Wszołkowi. „Widziałem inny mecz niż on”

Jest dumny z osiągnięć

Mimo ostatnich niepowodzeń Josue wiązał przyszłość z Legią. - Czasami mam wrażenie, że niektórzy ludzie nie doceniają tego, co robię - mówił po jednym z meczów w Canal+ Sport. - Nie wiem, co mnie czeka, czy zostanę w Legii. Ale jeśli odejdę z Legii, to uwierz mi, że będę dumny z tego, co osiągnąłem w tym klubie - zaznaczał.

Angel Rodado o wsparciu, które otrzymuje. Gwiazdor Wisły zdradził, komu pokazał serduszko w finale Pucharu Polski

To największy kozak w lidze

Zwolennikiem jego talentu był także Marcin Mięciel, był napastnik Legii. - To wybitny piłkarz w tej lidze, największy kozak - podkreślał w rozmowie z „SE”. - Uwielbiam takich graczy. Wiem, że często irytuje zachowaniem, że tym podpada. Ale piłkarsko trudno się nim nie zachwycać - przekonywał.

Prezes Pogoni o przegranym finale Pucharu Polski. Padły słowa o napompowanym baloniku, zjednoczeniu, złej kondycji drużyny

Trzy bezcenne rzeczy w życiu to...

Tyle że w warszawskim klubie mieli inne plany. Kontrakt Portugalczyka wygasa z końcem sezonu. W poniedziałkowy wieczór kapitan zamieścił tajemniczy wpis w mediach społecznościowych. Po jego treści można było wnioskować, że poznał decyzję władz. „3 bezcenne rzeczy w życiu: zaufanie, lojalność, szacunek. Legia jest większa niż wszystko i wszyscy! - napisał Josue.

Nie do wiary: co za pudło Wisły Kraków w walce o ekstraklasę! Tak Szymon Sobczak zmarnował rzut karny [WIDEO]

Dorobek Josue w Legii:

* Ekstraklasa: 91 meczów, 23 gole

* Puchar Polski: 11 meczów, 4 gole

* Superpuchar Polski: 1 mecz

* El. Ligi Mistrzów: 3 mecze

* Liga Europy: 7 meczów

* Liga Konferencji: 14 meczów, 2 gole

* Ogólny bilans: 127 meczów, 29 goli

Jens Gustafsson o dumie i wstydzie. Trener Pogoni o pierwszym kroku i odzyskaniu zaufania