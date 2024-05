Angel Rodado się nie zatrzymuje, to cechuje gwiazdę Wisły Kraków. Legenda Białej gwiazdy mówi o zimnej krwi snajpera z Hiszpanii, ma rację?

To osiągnął Josue w Legii. Te liczby mówią wszystko, co za statystyka

Były selekcjoner zabiegał o niego

Do Wisły trafił przed dwoma laty z Ibizy, która długo negocjowała z krakowskim klubem. Kto odegrał kluczową rolę w sprowadzeniu Hiszpana? - Wisła bardzo chciała mnie pozyskać - powiedział Angel Rodado w rozmowie z "Super Expressem". - Trener Jerzy Brzęczek bardzo się starał, abym tu przyszedł. Jestem mu bardzo wdzięczny za to, że mnie ściągnął i że mogłem przeżyć te piękne chwile zdobywając Puchar Polski - podkreślił.

To osiągnął Josue w Legii. Te liczby mówią wszystko, co za statystyka

Potrafi zagrać na pozycji numer 10

Hiszpański napastnik zdobył 18 goli w I lidze. Jednak najważniejsze dla niego jest to, aby Wisła awansowała do ekstraklasy, a nie tytuł króla strzelców. - Rodado pokazał, że potrafi bardzo dobrze funkcjonować na pozycji numer 10 - powiedział po finale Maciej Żurawski. - Idealnie się w to wpisuje. Mimo że tez musi pracować w defensywie. Potrafił się też niżej ustawić i pomagać. Bardzo dużo piłek kierowanych do niego między linie pomocy a obrony, gdzie się bardzo dobrze czuł. Piłkarz, który - jeśli ma sytuacje - to potrafi ją wykorzystać z zimną krwią. Niekoniecznie jakimś pięknym uderzeniem, ale bardzo dokładnym. Tak jak to pokazał strzelając gola - ocenił wtedy legendarny napastnik Wisły.

Jens Gustafsson o dumie i wstydzie. Trener Pogoni o pierwszym kroku i odzyskaniu zaufania

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Wisła Kraków w tym sezonie wróci do ekstraklasy? Tak Nie