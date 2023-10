Wielkie rozczarowanie w Warszawie. Kibice Legii nie wytrzymali, ostra reakcja

Co za emocje w Lubinie! Zagłębie goniło, ale wtedy Edi Semedo zrobił to [WIDEO]

Trener Pogoni szczerze o Kamilu Grosickim i jego zejściu do szatni. „Nie wiem co tam robi”

Gwizdy kibiców po porażce ze Stalą

Warszawski zespół przystąpił do tej rywalizacji podbudowany wyjazdową wygraną ze Zrinjskim Mostar w Lidze Konferencji. Liczono na to, że poradzi sobie ze Stalą, która przegrała cztery mecze z rzędu i nie wygrała w tym sezonie żadnego spotkania na wyjeździe. Tymczasem to mielczanie byli górą, strzelając trzy gole. Owszem nie można piłkarzom Legii odmówić tego, że cały czas atakowali, ale byli nieskuteczni. Natomiast w obronie po raz kolejny zagrali fatalnie. Kibice stołecznego klubu byli wściekli wynikiem i dali temu upust. Były wielkie gwizdy i nie tylko. "Co wy robicie, wy naszą Legię hańbicie", "Legia grać, k... mać" - krzyczeli fani po stracie trzeciej bramki. Dla Legii to czwarta z rzędu porażka w lidze, a druga na Łazienkowskiej. - Jesteśmy bardzo rozczarowani - powiedział Blaż Kramer, cytowany przez klubowy portal. - Nie ma słów, aby to wyrazić. Musimy się z tym zmierzyć i iść naprzód - zaznaczył słoweński napastnik Legii.

Miało być przełamanie, ale Legia rozbiła się o Stal! Mielczanie skuteczni do bólu [WIDEO]

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny