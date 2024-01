Yuri Ribeiro o relacjach z gwiazdą mistrza Anglii. Dorastali razem, a potem ich drogi się rozeszły

To dlatego Josue nie zagrał od początku z Rapidem Wiedeń. Ale i tak kapitan Legii zrobił to, co trzeba [WIDEO]

W Anglii pierwszy zagrał Ribeiro

Ribeiro opuścił Benfikę przed pięcioma laty. Wyjechał do Anglii, gdzie przez dwa lata reprezentował Nottingham Forest, który w tamtym momencie występował na zapleczu Premier League. Następnym krokiem w jego karierze była Legia, w której rozgrywa trzeci sezon. W dorobku ma Puchar i Superpuchar Polski oraz wicemistrzostwo Polski. Grał także w europejskich pucharach.

Mistrzostwa kolekcjonuje Dias

Na tle Rubena Diasa to skromne osiągnięcia, bo jego były kolega z Benfiki jest gwiazdą Manchesteru City, z który wygrał już wiele pucharów. Ostatnio obrońca Legii został zapytany przez kibica, czy pozostaje w kontakcie z rodakiem z ekipy mistrza Anglii. - Mam z nim kontakt, ale jakoś dużo nie rozmawiamy ze sobą - powiedział Yuri Ribeiro w materiale wideo ze zgrupowania w Turcji, które przygotowały klubowe media. - Rozmawiamy normalnie. Gdy wygrał Ligę Mistrzów, to wysłałem do niego wiadomość. Wymieniliśmy się wiadomościami po wywiadzie, w którym powiedział o mnie. Czasami pisze do mnie z pytaniem, co u mnie słychać. Mamy dobrą relację, bo znamy się od chwili, gdy byliśmy młodzi i spędzaliśmy razem wiele czasu - opowiadał Portugalczyk przed kamerą klubowej telewizji Legii.

