Zamieszanie w Motorze Lublin! Trener pobił dotkliwie prezesa, działacz trafił do szpitala!

Jesteśmy świadkami niezwykle gorącego i dość nieoczekiwanego konfliktu w polskim klubie. Według informacji medialnych, po meczu klubu z Lublina z GKSem Jastrzębie doszło do wyjątkowej scysji między trenerem klubu, Goncalo Feio i prezesem Pawłem Tomczykiem. W trakcie szarpaniny Portugalczyk miał uderzyć działacza tacką, co spowodowało, że Tomczyk trafił do szpitala.