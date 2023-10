Zawisza - Lech TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Puchar Polski Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań STREAM LIVE ONLINE mecz Zawisza - Lech GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 31.10

Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać mecz Zawisza - Lech

31 października to pierwszy dzień rywalizacji w 1/16 finału tegorocznego Pucharu Polski. Od momentu ustalenia terminarza stało się jasne, że oczy wielu kibiców zwrócą się w stronę Bydgoszczy, gdzie miejscowy Zawisza podejmie Lecha Poznań. Kilka lat temu takie mecze odbywały się w ekstraklasie, ale bydgoski klub musi powoli odbudować swoją pozycję po sporych perturbacjach. Obecnie gra na poziomie 3. ligi i na papierze nie ma żadnych szans w starciu z czołową polską drużyną. Puchary rządzą się jednak swoimi prawami i z pewnością nie można skreślać Zawiszy, który zrobi wszystko, by sprawić sensację tuż przed dniem Wszystkich Świętych.

Zawisza - Lech STREAM LIVE ONLINE Puchar Polski Zawisza - Lech na żywo w Internecie dzisiaj 31.10

Lech przyjechał do Bydgoszczy po dwóch bolesnych remisach z Jagiellonią Białystok (3:3) i Cracovią (1:1), które nieco zepsuły nastroje w Poznaniu. Mimo to, "Kolejorz" i tak zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dwupunktową stratą do prowadzącego Śląska Wrocław i liczy się w walce o mistrzostwo. Prawdopodobnie dlatego John van den Brom postanowił zarotować składem i dał szansę kilku rezerwowym, w tym debiutującemu w seniorskiej drużynie Maksymilianowi Dziubie. Czy ta taktyka przyniesie spokojny awans do 1/8 finału PP?

Mecz Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań w 1/16 finału Pucharu Polski odbędzie się we wtorek, 31 października, o godzinie 21:00. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. W przypadku remisu o awansie zadecyduje dogrywka, a możliwe są też rzuty karne.