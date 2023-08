Zbigniew Boniek grzmi o polskich drużynach. Przejechał się bez cienia litości, dostało się Legii i Pogoni, bardzo ostro

Ekstraklasowicze startujący w europejskich pucharach spisywali się ostatnio ze zmiennym szczęściem. Z jednej strony swoje spotkania wygrał Raków Częstochowa i Lech Poznań, a z drugiej strony porażki odniosły Legia Warszawa i Pogoń Szczecin. O przegranych w mocnych słowach postanowił powiedzieć Zbigniew Boniek w rozmowie z Polsatem Sport. Padły wyjątkowo ostre słowa w kierunku klubów.

Zbigniew Boniek ostro o polskich pucharowiczach. Przejechał się po Legii i Pogoni

Jak zaznacza Boniek, jest on niezwykle rozczarowany postawą Legii, która przegrała z Austrią Wiedeń. Były szef PZPN zaznacza jednak, że jego zdaniem cały dwumecz jest do odratowania.

- Legia faktycznie zawiodła. Grała nonszalancko i słabo. Wydaje mi się, że wcale nie stoi na straconej pozycji, może odrobić tę stratę. Wystarczy jej zwycięstwo 1:0 w Wiedniu, które będzie oznaczało dogrywkę - mówi Boniek i jeszcze ostrzej wypowiada się na temat meczu Pogoni Szczecin, przegranym z resztą aż 0:5.

- Zawiodła mnie zresztą nie tylko Legia. Wszystkie drużyny reprezentujące nas w pucharach nasze są tylko z nazwy, bo Polaków na boisku było mało w każdej z nich. To, co mnie najbardziej uderzyło, to łatwość traconych bramek. Porażka 0:5 Pogoni jest w ogóle nie do przyjęcia - stwierdził były szef PZPN.

