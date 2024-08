Zbigniew Boniek nie szczypie się w język. Uderzył stanowczo w mistrzów Polski, mocniej się już chyba nie da!

- Zdobycie tytułu może być kwestią szczęścia, a powtórzenie takiego sezonu to kwestia kultury, umiejętności, przyzwyczajenia. Widzę, że Jagiellonia w tym roku ma z tym problem, bo gorzej sobie radzi nawet na podwórku ligowym. To nie jest ta Jagiellonia, którą oklaskiwaliśmy w zeszłym sezonie. Z całym szacunkiem Imaz jest najgroźniejszym napastnikiem drużyny. To jest dobre na naszą ligę, a nie na Europę. To pokazuje limit tej drużyny - powiedział w rozmowie na kanale Prawda Futbolu.