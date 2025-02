Niesamowita przemiana

Tak się zmienił Cristiano Ronaldo. Niesamowita metamorfoza legendy futbolu! Od szczypiora do boga estetyki

Wciąż trudno w to uwierzyć, ale 5 lutego Cristiano Ronaldo obchodzi już 40. urodziny. Legenda futbolu zbliża się wielkimi krokami do końca kariery, choć Portugalczykowi ewidentnie do tego nieśpieszno. Wciąż znakomicie bawi się piłką nożną i szykuje się do kolejnych meczów w saudyjskiej ekstraklasie. Zobacz, jak przez lata zmieniał się Cristiano Ronaldo. Zaczynał jako szczypior, a dziś dla wielu jest bogiem estetyki.